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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 فبراير, 2016 05:35 م 05 فبراير 2016 - آخر تحديث - 17:35

عمل كردستان العراق في اربيل في 3 شباط/فبراير 2016 (afp_tickers)