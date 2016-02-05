19 قتيلا في حريق داخل فندق في كردستان العراق
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عمل كردستان العراق في اربيل في 3 شباط/فبراير 2016(afp_tickers)
قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون بجروح الجمعة، بعد نشوب حريق داخل فندق في أربيل، كبرى مدن اقليم كردستان العراق، بحسب ما أعلن مسؤولون.
وقال مدير دائرة الصحة في الاقليم سامان برزنجي ان الضحايا هم 14 شخصا من الفيليبين وثلاثة عراقيين وفلسطيني واخر لم تعرف جنسيته.
ونقل عشرات آخرون أصيبوا بجروح جراء الحريق الى المستشفى بحسب المتحدث باسم دائرة الصحة فاخر حرقي.
واندلع الحريق في فندق كابيتول، اربع نجوم، حيث تتراوع اسعار الغرف لليلة واحدة بين 89 و 215 يورو.
من جهته، قال محافظ أربيل نوزاد هادي إن المعلومات الأولية تشير إلى ان سبب الحريق يعود إلى مشكلة كهربائية في غرفة الساونا داخل فندق كابيتول.
وتظهر صور ولقطات فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي دخانا رماديا يتصاعد من الطابق الاخير في المبنى.
ورغم تواجد إقليم كردستان في شمال العراق، إلا أنه كان إلى حد كبير بمنأى عن العنف الذي يعصف بأجزاء أخرى من البلاد.
كما يعتبر الإقليم مقصدا للسياح من العراق ودول المنطقة.
يذكر ان حريقا اندلع في احد فنادق السليمانية في تموز/يوليو 2010 ادى الى مقتل 30 شخصا.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب