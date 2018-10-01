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أعلن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الاثنين أن 191 الف شخص في إندونيسيا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة بعد الزلزال الذي تلاه تسونامي في غرب جزيرة سولاويسي.

واضاف المكتب في تقييمه ان بين الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة حوالى 45 الف طفل و14 الف مسن، وهم الشريحتان الأكثر ضعفا بين السكان وغالبا ما يقيمون بعيدا عن المدن حيث تتركز جهود الحكومة.

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The citizens' meeting

المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب