191 ألف شخص في إندونيسيا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة بحسب الامم المتحدة
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
أعلن مكتب الامم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية الاثنين أن 191 الف شخص في إندونيسيا بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة بعد الزلزال الذي تلاه تسونامي في غرب جزيرة سولاويسي.
واضاف المكتب في تقييمه ان بين الذين يحتاجون إلى مساعدة عاجلة حوالى 45 الف طفل و14 الف مسن، وهم الشريحتان الأكثر ضعفا بين السكان وغالبا ما يقيمون بعيدا عن المدن حيث تتركز جهود الحكومة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب