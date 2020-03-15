هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مارس, 2020 04:40 ص

سجّلت الصين الأحد 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، بينها 16 حالة مستوردة.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية عن إصابات لدى أشخاص قادمين من الخارج في خمس محافظات ومدن صينية بينها بكين وشنغهاي.

وسجلت فقط أربع إصابات جديدة، جميعها في ووهان، عاصمة محافظة هوباي حيث ظهر فيروس كورونا المستجدّ في أواخر كانون الأول/ديسمبر قبل أن ينتشر في الصين ثم في باقي العالم.

ويصل إجمالي عدد الإصابات المستوردة الآن إلى 111 إصابة. ولم تسجل المحافظات المجاورة لهوباي إصابات محلية جديدة لليوم الثالث على التوالي.

ورصدت بالإجمال 16 إصابة مستوردة خلال 24 ساعة، وهو أعلى عدد منذ أكثر من أسبوع، ما يثير مخاوف من أن تقوض الإصابات القادمة من الخارج الجهود التي بذلتها السلطات لاحتواء انتشار الفيروس على أرضها.

وسجلت في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة 10 وفيّات جديدة فقط جميعها في ووهان، ليصل إجمالي الوفيّات في البر الصيني إلى 3199 منذ بدء تفشّي الفيروس، فيما بلغ عدد الإصابات خلال الفترة نفسها أكثر من 80 ألف إصابة.

وأغلقت السلطات محافظة هوباي بوسط الصين في كانون الثاني/يناير وفرضت الحجر الصحي على حوالى 56 مليون شخص فيها.

والسبت خففت السلطات القيود على التنقل في المحافظة حيث كانت تحظر على السكان الخروج من مساكنهم.

تجكس/دص/لو

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