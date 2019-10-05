هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2019 11:02 م

عناصر من القوات المسلحة في بوركينا فاسو، التي تتعرض لاعتداءات دموية، اثناء تمرينات عسكرية قرب العاصمة واغادوغو في 13 نيسان/ابريل 2018.

لقي 20 شخصاً مصرعهم خلال هجوم ليل الجمعة على موقع للتنقيب عن الذهب في قرية دولماني في منطقة أربيندا بشمال بوركينا فاسو، حسبما ذكرت مصادر امنية السبت.

وقال مصدر أمني "هاجم أفراد مسلحون موقع التنقيب عن الذهب في دولماني، بالقرب من أربيندا، في محافظة سوم، مخلّفين 20 قتيلًا" غالبيتهم من عمال المناجم.

وأكد مصدر أمني آخر لوكالة فرانس برس حصول الهجوم، مشيرًا أيضًا إلى وجود "عدد من الجرحى"، من دون ان يعطي مزيدا من التفاصيل.

ومنذ أربعة أعوام ونصف عام، تشهد بوركينا فاسو الواقعة في غرب افريقيا دوامة عنف تنسب الى مجموعات جهادية مسلحة مرتبطة بالقاعدة أو بتنظيم الدولة الاسلامية.

وأدت الهجمات الى فرار أكثر من 300 ألف شخص من منازلهم في شمال وشرق البلاد، ولجأوا الى مناطق في جنوب البلاد حيث التهديد الجهادي أقل.

كما أدت هذه الاحداث الى إقفال نحو ألفي مدرسة.

ويبدو جيش بوركينا فاسو عاجزا عن وقف هذه الهجمات. وبعد أن كانت تطاول المناطق الشمالية من البلاد، انتقلت أيضا الى الشرق وبعض مناطق الغرب.

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