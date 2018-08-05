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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 04:39 م 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:39

تحطم طائرة قديمة في الجبال السويسرية يسفر عن عشرين قتيلا

أعلنت شرطة كانتون غريزون في شرق سويسرا الأحد أن 20 شخصا هم جميع ركاب الطائرة العسكرية السويسرية القديمة التي تحطمت بعد ظهر السبت في منطقة جبلية، لقوا حتفهم، فيما يتم التحقيق في سبب سقوط الطائرة.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة انيتا سنتي في مؤتمر صحافي عقدته في بلدة فليمس عند سفح جبل بيز سيغناس الذي يبلغ ارتفاعه حوالى ثلاثة آلاف متر، "تؤكد الشرطة بحزن أن جميع الركاب العشرين قتلوا".

وافادت الشرطة إن الطائرة كانت تقل خلال تحطمها طاقتها القصوى، اي 17 راكبا وثلاثة من افراد الطاقم، هم احد عشر رجلا وتسع نساء بينهم زوجان من النمسا مع ابنهما.

وتحطمت الطائرة على السفح الغربي لجبل بيز سيغناس على ارتفاع حوالى 2540 مترا في كانتون غريزون (شرق).

وتشارك خمس مروحيات في عمليات الانقاذ منذ السبت.

وقال اندرياس توبلر قائد الشرطة في كانتون غريزون "لم يعد ثمة آمل بالعثور على أي ناج".

وفتحت وزارة العدل السويسرية تحقيقا بالتعاون مع الدائرة السويسرية للتحقيق الامني ووزارة العدل في كانتون غريزون لتحديد أسباب الحادث.

وقالت وسائل الاعلام السويسرية إن الركاب كانوا عائدين من رحلة سياحية في مدينة لوكارنو في جنوب سويسرا بعدما وصلوا اليها صباح الجمعة، وكانوا متجهين الى مطار دوبندورف العسكري قرب زوريخ، على ان يصلوا اليه الساعة 16،50 (14،50 ت غ).

ونقلت صحيفة "20 مينتس" عن شاهد كان موجودا في منطقة الحادث ان "مسار الطائرة تحول 180 درجة نحو الجنوب وتحطمت على الارض"، مضيفا ان الحطام تناثر "ضمن منطقة محدودة" ما يجعل فرضية وقوع انفجار امرا مستبعدا.

- لا صندوقا اسود -

وهذا النوع من الطائرات القديمة ليس مزودا صندوقا اسود أو صندوق بيانات أو مسجل صوت، ما يعني ان التحقيق سيستند الى الشهادات وتحليل الحطام.

واوضح دانيال كنيش من دائرة التحقيق الامني أن طاقم الطائرة لم يتسن له الوقت لطلب المساعدة نافيا ان تكون درجات الحرارة المرتفعة قد تسببت بالحادث، وأن الطائرة سقطت بشكل عمودي تقريباً من السماء عند سرعة كبيرة نسبيا.

والطائرة المزودة بثلاثة محركات من نوع "جانكرز جي يو52 اتش بي-اتش او تي"، تم تصنيعها عام 1939 في المانيا، وهي ملك شركة "جي يو-اير التي أسسها عام 1982 أصدقاء لسلاح الجو السويسري.

واكد كورت فالدماير رئيس شركة "جي يو اير" أمام وسائل الاعلام إن الطائرة لم تكن تواجه اي مشكلة تقنية وقد أخضعت للصيانة في تموز/يوليو.

واضاف ان طاقم الطائرة يمتلك خبرة واسعة اذ أن قائد الطائرة ومساعده هما في الستينات من العمر.

- "حزن عميق"-

قالت شركة شركة "جي يو-اير على موقعها أنها تشعر ب"الحزن العميق" مقدمة التعازي "لعائلات واصدقاء الطاقم والركاب".

وأكدت انه تم تعليق رحلات الشركة.

وتقول الشركة انها تستخدم اسطولاً صغيراً من أربع طائرات جانكر صنعت جميعها عام 1939 ويتم تأجيرها. وقادة تلك الطائرات هم من الطيارين العسكريين السابقين والمحترفين وجميعهم متطوعون.

وطائرة "جانكرز جي يو52 اتش بي-اتش او تي" مصنوعة من الفولاذ وصنعتها شركة جونكرز الالمانية في ثلاثينات وخمسينات القرن الماضي. واستخدمت للنقل العسكري وكقاذفة خلال الحرب العالمية الثانية.

وعلى موقعها تحدثت الشركة عن حادث آخر وقع في 1987 في مطار كوبلينز في المانيا، الا أن أحداً لم يصب بأذى.

ويعتبر هذا اسوأ حادث طيران في سويسرا منذ سنوات ولكنه واحد من ثلاثة حوادث تحطم طائرات شهدها ذلك البلد في ثمانية ايام.

فالسبت تحطمت طائرة سياحية سويسرية كانت تقل زوجين وطفليهما في غابة في كانتون نيفالد واندلعت فيها النيران على الفور. ولم ينج منها احد.

وفي 27 تموز/يوليو قتل أربعة اشخاص في تحطم طائرة صغيرة عند اصطدامها بقمة جبل جليدي في كانتون فاليه الجنوبي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب