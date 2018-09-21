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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 10:12 ص 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:12

من عمليات البحث عن ناجين في ناغا سيتي بجزيرة سيبو في 20 ايلول/سبتمبر 2018.

واصل عمال الانقاذ الجمعة عمليات البحث عن ناجين في موقع انهيارات طينية عملاقة في وسط الفيليبين أسفرت عن 22 قتيلا على الأقل، حسب حصيلة جديدة.

ولا يزال عشرات الأشخاص في عداد المفقودين بعد انهيار منحدر تلة شديدة الانحدار فجر الخميس في قرية تينا-ان في جزيرة سيبو بسبب الأمطار الموسمية الغزيرة.

وقد وقعت هذه الكارثة الطبيعية الجديدة بعد أيام على مرور الاعصار مانغخوت الذي أودى بحياة 88 شخصا على الأقل في شمال البلاد.

وفي سيبو، عثر رجال الإنقاذ على 22 جثة، كما قال لوكالة فرانس برس يوليوس رينجر المتحدث باسم الدفاع المدني. وكانت الحصيلة السابقة 12 قتيلا مساء الخميس.

وأضاف رينجر أن حوالى 200 شخص، من رجال الاطفاء والشرطة والمتخصصين الذين يستخدمون معدات ثقيلة، ما زالوا يبحثون عن حوالى خمسين مفقودا.

وأرغمت السلطات حوالى عشرين شخصا يقيمون في مكان قريب على مغادرة منازلهم، خوفا من حصول انزلاقات جديدة للتربة.

وأدى تساقط أمطار شديدة طوال ايام الى إضعاف التربة في هذه المنطقة.

وفي المقابل، تواصلت عمليات البحث في المنطقة المنجمية حول مدينة إيتوغون (شمال)، التي اجتازها السبت الاعصار مانغخوت ودمر منازل واجتاح أراضي زراعية. ولقي عدد من الضحايا حتفه من جراء انزلاق كبير للتربة في هذه القرية الواقعة في جزيرة لوكون.

وتتعرض الفيليبين سنويأ لحوالى عشرين إعصارا تسفر عن مئات القتلى وتزيد من تفاقم الفقر.

وكان هايان، أحد أعنف الأعاصير على الاطلاق، دمر وسط الارخبيل في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، واوقع اكثر من 7350 قتيلا أو مفقودا وحرم اكثر من اربعة ملايين شخص من منازلهم.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب