هذا المحتوى تم نشره يوم 26 يناير, 2020 02:48 م

صورة لسفينة اوشيم فيكينغ التي تتولى عمليات البحث عن مهاجرين وانقاذهم في وسط البحر المتوسط، لدى وصولها الى ميناء مرسيليا في 29 تموز/يوليو 2019.

يقبع نحو 223 مهاجرا بينهم حوامل وأطفال، تم انقاذهم في البحر الابيض المتوسط في الساعات الاخيرة، الاحد في سفينة منظمة انسانية في انتظار تمكينهم من النزول في ميناء آمن، بحسب الصحف الايطالية.

وكانت سفينة اوشين فايكينغ التي تعمل لحساب منظمة اس او اس.المتوسط وبشراكة مع منظمة اطباء بلا حدود، انقذت هؤلاء المهاجرين في عدة عمليات نفذتها قبالة ليبيا، بحسب المصدر ذاته.

وتمت آخر عمليات الانقاذ هذه ليل السبت الى الاحد في منطقة النجدة والبحث التابعة لمالطا حيث عثر على 72 مهاجرا في مركب مكتظ.

ومنذ صيف 2018 تولى حرس السواحل الليبي بتكليف من اوروبا تنسيق عمليات الانقاذ في "منطقة بحث ونجدة" واسعة تتجاوز المياه الاقليمية الليبية. وهي مهمة تقول منظمة اس او اس ان ليبيا الغارقة في الحرب عاجزة عن القيام بها.

وأحصت منظمة الهجرة الدولية في 2019 وفاة 1283 شخصا في البحر المتوسط حيث بات الطريق الاوسط بين شمال افريقيا وايطاليا الاكثر وفيات.

ولقي ما لا يقل عن 19 الفا و164 مهاجرا حتفهم في مياه المتوسط في السنوات الخمس الاخيرة.

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