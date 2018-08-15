محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 10:51 ص 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 10:51

صورة من الارشيف التقطت في 15 اب/اغسطس 2016 تظهر ارتفاع منسوب مياه النيل بعد اسبوعين من هطول الامطار ما ادى الى اضرار (afp_tickers)