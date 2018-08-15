23 شخصا غالبيتهم تلاميذ لقوا حتفهم بغرق مركب في السودان (رسمي)
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صورة من الارشيف التقطت في 15 اب/اغسطس 2016 تظهر ارتفاع منسوب مياه النيل بعد اسبوعين من هطول الامطار ما ادى الى اضرار(afp_tickers)
أعلنت السلطات السودانية الاربعاء أن 23 شخصا بينهم 22 تلميذا لقوا حتفهم نتيجة غرق مركب كان يقلهم في نهر النيل شمال الخرطوم.
وأفادت وكالة الانباء الرسمية أن التلاميذ كانوا في طريقهم إلى المدرسة.
وأضافت "توفي صباح اليوم بمحلة البحيرة بولاية نهر النيل 22 تلميذا وامرأة في حادث غرق مركب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة حيث كانوا في طريقهم الى المدارس".
وتبعد المنطقة نحو 750 كم شمال الخرطوم.
ويرتفع منسوب النيل اثناء موسم الامطار في اثيوبيا، حيث ينبع فرعه الرئيسي، خلال الفترة بين حزيران/يونيو وايلول/سبتمبر.
ويستخدم سكان القرى الواقعة على ضفتي النهر مراكب خشبية للتنقل بين ضفتيه.
وتابعت الوكالة "وقع الحادث نتيجة توقف ماكينة المركب وسط النيل مع اشتداد التيار".
واشارت إلى أن أكثر "من 40 طفلاً من منطقة الكنيسة كانوا" على متن القارب عندما غرق.
وقال شاهد عيان لوكالة فرانس برس عبر الهاتف ان المركب كان ينطلق من الشمال إلى الجنوب، اي عكس سريان تيار النهر.
وأضاف طالبا عدم ذكر اسمه "كل منزل بالكنيسه يقيم عزاء".
من جهته، أكد الدفاع المدني انه ارسل فريقا الى المنطقة.
وأضاف "توجهت قوات من الدفاع المدني بالولاية ومحلة أبو حمد لمحلة البحيرة للمشاركة في عمليات البحث".
وأكد شاهد لفرانس برس نجاة تسعة من التلاميذ.
وقال ابراهيم حسن وهو مزارع من سكان المنطقة "لقد نجا تسعة من التلاميذ. الاستاذة التي غرقت طالبة دراسات عليا لشهادة الدكتوراه".
وأضاف أن "المراكب في هذه المنطقة قديمة رغم أنها تعمل بواسطة محركات".
واعتاد التلاميذ في الارياف السودانية على قطع مسافات تمتد كيلومترات للالتحاق بالمدراس.
ووفقا لارقام صندوق الامم المتحدة للطفولة (يونسيف)، فإن ثلاثة ملاين طفل في سن الدراسة ما يزالون خارج المدارس.
وهطلت الأمطار بغزارة في الخرطوم صباح الاربعاء طوال اربع ساعات وغمرت المياه شوارعها كما انقطع التيار الكهربائي عن معظم الأحياء.
وقررت السلطات في الخرطوم اغلاق المدارس حتى انتهاء عطلة عيد الاضحى في الخامس والعشرين من اب/اغسطس الحالي.
وقالت الوزارة في بيان "أصدر وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم فرح مصطفى قرارا بتعطيل الدراسة إعتبارا من الاربعاء في جميع مدارس ولاية الخرطوم الحكومية والخاصة".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب