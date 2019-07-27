هذا المحتوى تم نشره يوم 27 يوليو, 2019 10:11 م

عنصران من وحدة القوات النيجيرية الخاصة في عرض عسكري خلال قمة القوات البرية الافريقية في غواغوالادا في 17 نيسان/ابريل 2018

شنّ عناصر من جماعة بوكو حرام السبت هجومًا قتلوا خلاله 23 شخصًا عقب مراسم تشييع في قرية في شمال شرق نيجيريا، وفق ما أعلنت مصادر متطابقة.

فعند الساعة 10,30 بتوقيت غرينتش، فتح عناصر من الجماعة وصلوا على ثلاث درّاجات ناريّة، النار على مجموعة رجال عائدين من قرية حيثُ شاركوا بجنازة بمنطقة نغانزاي، على بُعد 90 كلم من العاصمة الاقليميّة مايدوغوري.

وقال بونو بوكار، عضو ميليشيا تُقاتل بوكو حرام، لوكالة فرانس برس "عثر رجالنا على 23 جثّة في موقع الهجوم".

من جهته، أكّد مسؤول محلّي طلب عدم كشف هوّيته الحصيلة لفرانس برس عبر الهاتف، قائلاً "تلقّيتُ مكالمات مفادها أنّ بوكو حرام قتلت 23 شخصًا بالقرب من (منطقة) بادو كولوو".

وعثرَ عناصر ميليشيات وصيّادون محلّيون على الجثث، بعدما تمكَّن ناجون من الوصول إلى قريتهم والإبلاغ عمّا حدث، بحسب ما قال أحد السكّان.

وتنشط جماعة بوكو حرام في هذه المنطقة حيث تُهاجم القرى بانتظام، وينهب عناصرها الطّعام ويحرقون منازل.

وأسفرت هجمات الجهاديّين المستمرّة في نيجيريا منذ عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد زهاء مليونين.

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