محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 04 يونيو, 2018 01:06 ص 04 يونيو 2018 - آخر تحديث - 01:06

صورة تظهر ثوران بركان فويغو في غواتيمالا، في الثالث من حزيران/يونيو 2018. (afp_tickers)