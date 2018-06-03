25 قتيلا على الاقل جراء ثوران بركان في غواتيمالا
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صورة تظهر ثوران بركان فويغو في غواتيمالا، في الثالث من حزيران/يونيو 2018.(afp_tickers)
قتل 25 شخصا على الاقل وجرح 20 جراء ثوران بركان فويغو الشديد النشاط في غواتيمالا ما استدعى ايضا اجلاء الفي شخص وفق ما اعلنت هيئة الحماية المدنية.
والرماد الذي نفثه البركان البالغ ارتفاعه 3763 مترا والواقع على بعد 35 كيلومترا من العاصمة غواتيمالا دفع ايضا الى اغلاق المطار الدولي.
وفي وقت سابق قال ديفيد دي ليون المتحدث باسم المنسقية الوطنية لادارة الكوارث ان ستة اشخاص قتلوا بسبب تدفقات الحمم البركانية الحارقة في منطقتين واقعتين جنوب بركان فويغو. لكن حصيلة القتلى ارتفعت لاحقا الى 25 قتيلا على الاقل.
واصيب عشرون اخرون بجروح واجلي اكثر من الفي شخص بسبب ثوران البركان الذي اثر في شكل خاص على مجتمعات ريفية تعيش على مقربة منه.
واغلق مطار سيوداد الدولي موقتا بسبب الرماد البركاني وباشرت فرق المطار والجيش فتح الممرات للسماح باستئناف حركة المرور وفق ما اعلنت المديرية العامة للطيران المدني.
وتجاوزت اعمدة الرماد من جراء ثوران البركان، وهو الثاني منذ بداية العام، 2200 متر فوق فوهته استنادا الى دي ليون.
واظهرت صور نشرتها الصحافة المحلية والشرطة اشخاصا يغطيهم الرماد يحاول المسعفون نقلهم.
في ايلول/سبتمبر 2012 استدعى ثوران بركان فويغو اجلاء نحو 10 الاف شخص.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب