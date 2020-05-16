هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2020 01:28 م

فلسطينية لاجئة عاشت نكبة 1948 عند مدخل منزلها في مخيم الشاطئ للاجئين في مدينة غزة في 15 أيار/مايو 2020، حيث احيا الفلسطينيون الذكرى 72 لنكبة داخل منازلهم بسبب جائحة كورونا

حث أكثر من 250 فنانا عبر العالم في مقالة رأي على وضع حد "للحصار" الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، في ظل أزمة كوفيد-19 الراهنة لتجنب انتشار وباء "قد يكون مدمرا في أكبر سجن مفتوح في العالم".

ومن الموقعين على هذا النداء الذي نشر على موقع "https://liftthesiege.com/fr" الموسيقي البريطاني بيتر غابرييل وفرقة "ماسيف اتاك" والكاتبة الكندية ناومي كلاين والمخرج البريطاني كين لوتش والممثل فيغو مورتنسن والشاعر طه عدنان.

وكتب الموقعون "قبل فترة طويلة من تهديد وباء كوفيد-19 العالمي بخنق النظام الصحي في قطاع غزة المتهالك أصلا، توقعت الأمم المتحدة أن يكون العيش لا يطاق في القطاع الخاضع للحصار، في 2020. ومع الجائحة يواجه سكان غزة البالغ عددهم نحو المليونين وغالبيتهم من اللاجئين تهديدا قاتلا في أكبر سجن مفتوح في العالم".

ويخضع قطاع غزة لحصار أسرائيلي منذ 13 عاما بعد سيطرة حركة حماس على السلطة فيه. وشهد القطاع منذ ذلك الحين ثلاث حروب بين حركة حماس والدولة العبرية.

وكتب الفنانون "قبل حلول الأزمة (الصحية) الحالية كانت مستشفيات غزة قد وصلت إلى قدرتها الاستيعابية القصوى بسبب نقص في الموارد الأساسية الممنوع دخولها بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل"، معتبرين أن "اولى الإصابات المسجلة في قطاع غزة المكتظ بالسكان مقلقة جدا".

وأضاف هؤلاء أن الحصار "يعرقل نقل المستلزمات الطبية والطواقم والمساعدات الإنسانية الأساسية. ومن الضروري ممارسة ضغوط دولية ملحة لجعل الحياة في غزة قابلة للعيش بكرامة. يجب رفع الحصار الإسرائيلي (..) وتجنب وباء قد يكون مدمرا".

وتفيد الأمم المتحدة أن قطاع غزة من أفقر مناطق الشرق الأوسط مع اعتماد نحو 80 % من سكانه على المساعدات.

وقال الموقعون "ما يحصل في غزة هو اختبار لضمير البشرية. ندعم نداء منظمة العفو الدولية إلى كل الحكومات لفرض حظر عسكري على إسرائيل حتى تحترم بالكامل واجباتهما بموجب القانون الدولي".

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