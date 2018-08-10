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هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أغسطس, 2018 03:27 م 10 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:27

هندي يحمل الموز قرب منازل غمرتها مياه الفيضانات في ولاية كيرالا في 10 آب/اغسطس 2018 (afp_tickers)