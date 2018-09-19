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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 02:20 م 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 14:20

نهر الكونغو هو ثاني أطول الأنهار في افريقيا.

لقي ما لا يقل عن 27 شخصاً مصرعهم غرقاً اثر انقلاب مركب كان مكتظا بالركاب في نهر بشمال غرب جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أعلن مسؤول محلي الأربعاء.

ووقع الحادث في ساعة متأخّرة من ليل الاثنين-الثلاثاء عندما انهار سقف القارب الذي كان محمّلا بالبضائع بشكل زائد، مما تسبّب في غرق المركب الذي كان يبحر في أحد روافد نهر الكونغو على بعد نحو 1500 كيلومتر من العاصمة كينشاسا.

وقال حاكم إقليم مونغالا ألفا بيلو-نغواتا لوكالة فرانس برس "انتشلنا 27 جثة من نهر مونغالا الثلاثاء بعد ان انقلب المركب خلال الليل".

وأضاف "لا تزال هناك جثث أخرى في المياه، تحاول فرق الإنقاذ انتشالها"، دون أن يقدّم مزيدا من التفاصيل حول عددها.

وقال جونيور موزوبو وهو واحد من حوالي 30 ناجياً لفرانس برس إن المركب كان يحمل حوالي 60 شخصا معظمهم من التجّار والطلاّب.

وأوضح أن السقف المتداعي سقط على الركاب الذين كانوا في الطابق الأسفل حوالي الساعة 11 مساءً بالتوقيت المحلي، مشيراً إلى أن سوء وضع المركب ساهم في وقوع الحادث.

وتابع "خلال دقائق، غرق المركب. حدث كل شيء بسرعة، لقد كنت محظوظا لعدم وجودي تحت السقف".

ولا تزال السلطات الكونغولية تبحث عن مالك القارب الذي هرب فور وقوع الحادث.

وأوضح أحد مساعدي وزير النقل أنّ المركب كان يخالف اللوائح الصارمة التي تحظر إبحار أي سفينة أثناء الليل دون وجود أضواء كاشفة.

وتكثر الحوادث في أنهار وبحيرات الكونغو الديموقراطية بسبب استخدام مراكب متداعية والإفراط في التحميل وعدم توفّر مستلزمات السلامة.

وفي أيار/مايو الفائت، لقي 50 شخصاً مصرعهم في حادث مماثل وقع في نهر آخر في شمال غرب البلاد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب