هذا المحتوى تم نشره يوم 20 فبراير, 2020 03:49 م

مقاتلون معارضون يطلقون في 20 شباط/فبراير 2020 قذيفة صاروخية باتجاه مواقع لقوات النظام السوري عند أطراف بلدة النيرب الواقعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي

خاضت فصائل مقاتلة بدعم تركي الخميس معارك عنيفة ضد قوات النظام في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، ما تسبب بمقتل 27 مقاتلاً، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت أنقرة أن جنديين تركيين في عداد القتلى، بينما أصيب خمسة بجروح جراء غارة جوية في إدلب. وحملت الرئاسة التركية مسؤولية القصف للنظام السوري.

ومنذ كانون الأول/ديسمبر، تتعرض مناطق في إدلب ومحيطها، تسيطر عليها هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) وفصائل أخرى معارضة، لهجوم واسع من دمشق، مكّن قواتها من التقدم في مناطق واسعة في ريفي إدلب الجنوبي وحلب الغربي.

وأفاد المرصد أن فصائل معارضة شنّت بدعم من القوات التركية هجوماً على مواقع قوات النظام في بلدة النيرب الواقعة في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

وشاركت هيئة تحرير الشام في الهجوم على مواقع قوات النظام، وفق المرصد.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن "الأتراك يدعمون الفصائل بسلاح المدفعية، ويؤمنون لها تغطية أثناء تقدمها على الأرض".

وسيطرت الفصائل، وفق المرصد، على الجزء الأكبر من النيرب، قبل أن تجبرها قوات النظام مدعومة بالطيران الحربي على التراجع بعد ساعات من المعارك العنيفة. وانسحبت بعدها الفصائل والقوات التركية من البلدة.

وشنت الطائرات السورية والروسية عشرات الغارات، وفق المرصد، فيما قصفت المدفعية التركية مدينة سراقب ومحيطها الواقعة شرق النيرب وسيطرت عليها قوات النظام مؤخراً.

وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" أن الطيران السوري "وجّه عدة ضربات دقيقة ضد آليات الإرهابيين ومدرعاتهم على محاور الهجوم (..) وأفشل محاولات" تقدمهم.

ونقلت أن وحدات الجيش "تقضي على المجموعات الإرهابية المهاجمة على محور النيرب".

وأسفرت المعارك والقصف الجوي عن مقتل 11 عنصراً من قوات النظام و14 من الفصائل المقاتلة، بالإضافة إلى الجنديين التركيين، وفق المرصد.

وأوردت وكالة الأناضول الرسمية نقلاً عن مصدر في المنطقة أن "هناك تحركاً لحماية مواقع الجيش التركي" من دون أن تحدد ما اذا كانت القوات التركية تشارك في العملية.

ومنذ بداية الشهر الحالي، شهدت إدلب توتراً غير مسبوق بين دمشق وأنقرة انعكس مواجهات على الأرض أسفرت عن قتلى من الطرفين. وعلى وقع تقدم خلال الأشهر الماضية، بات الجيش السوري يحاصر ثلاث نقاط مراقبة تركية على الأقل من أصل 12 تنتشر في المنطقة، بموجب اتفاق روسي تركي.

ودفع هجوم قوات النظام في إدلب منذ بداية كانون الأول/ديسمبر بنحو 900 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، إلى ترك منازلهم. وقالت الامم المتحدة أن 170 ألفاً منهم يقيمون في العراء. كما أسفر عن مقتل أكثر من 400 مدني، بحسب المرصد.

وخلال أسابيع، سيطرت قوات النظام على مناطق واسعة جنوب إدلب وغرب حلب، وتمكنت من تحقيق هدف طال انتظاره بسيطرتها على كامل الطريق الدولي "إم 5" الذي يصل مدينة حلب بدمشق.

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