هذا المحتوى تم نشره يوم 08 نوفمبر, 2019 01:34 ص

ايرانيون يجلسون أمام منازلهم المدمرة في بلدة كويك بعد زلزال ضرب غرب البلاد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب 20 آخرون جراء زلزال "متوسط" القوة ضرب شمال غرب إيران ليل الخميس الجمعة، وفق حصيلة رسمية أولية، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني.

ويقع مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5,9 درجات، على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالى 120 كلم جنوب شرق مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وتقع ايران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع ما يجعلها تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا.

وكانت ايران شهدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 زلزالا بلغت قوته 7,3 درجات في محافظة كرمنشاه (غرب) ما أوقع 620 قتيلا.

وفي 2003 أوقع زلزال بقوة 6,6 درجات في محافظة كرمان (جنوب شرق) 31 الف قتيل على الأقل ودمر بلدة بام التاريخية.

وسجل أشد الزلازل دموية في ايران في 1990 وبلغت قوته 7,4 درجات في شمال البلاد وخلف 40 ألف قتيل و300 الف جريح ونصف مليون مشرد.

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