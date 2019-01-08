32 قتيلا في هجمات مضادة لتنظيم الدولة الاسلامية في شرق سوريا (المرصد)

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 يناير, 2019 07:36 ص

مقاتلات من وحدات حماية المرأة الكردية خلال مراسم دفن مقاتل في محافظة الحسكة في 21 كانون الاول/ديسمبر 2018.

قتل عشرات المقاتلين في هجمات مضادة دامية شنها تنظيم الدولة الاسلامية ضد قوات سوريا الديموقراطية، تحالف فصائل عربية-كردية، في شرق سوريا كما أعلن المرصد السوري لحقوق الانسان الثلاثاء.

وقال المرصد إن الهجمات المضادة التي أطلقها تنظيم الدولة الاسلامية مساء الاحد مستفيدا من عاصفة رملية وسوء الاحوال الجوية أدت الى مقتل 23 مقاتلا من قوات سوريا الديموقراطية فيما قتل تسعة جهاديين عند شنهم هذه الهجمات.

وأفاد مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس إن تنظيم الدولة الاسلامية شن ليل الاحد "هجمات معاكسة مستفيدا من الاحوال الجوية وعاصفة رملية" مشيرا الى ان "الهجمات حصلت على ثلاثة محاور بشكل متزامن وكان هناك اثنان على الاقل لديهما حزام ناسف".

واطلقت قوات سوريا الديموقراطية في ايلول/سبتمبر بدعم من التحالف الدولي لمكافحة الجهاديين هجوما على آخر معاقل تنظيم الدولة الاسلامية في محافظة دير الزور في شرق سوريا قرب الحدود العراقية.

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