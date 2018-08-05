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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أغسطس, 2018 05:58 م 05 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 17:58

معبد انهار جزئيا في بادونغ في بالي بعد هزة قوية في لومبوك

قتل 37 شخصا على الاقل واصيب العشرات جراء زلزال قوي ضرب الاحد جزيرة لومبوك في اندونيسيا، وفق ما افاد مسؤولون.

ووقع الزلزال وقوته 7 درجات على عمق 10 كلم تحت الأرض، بحسب المعهد الجيولوجي الأميركي.

وتلته هزتان خفيفتان الى متوسطتين ونحو 24 هزة ارتدادية.

وقال المتحدث باسم جهاز البحث والانقاذ اغوس سنجايا لفرانس برس ان الحصيلة ارتفعت لتبلغ 37 قتيلا.

وتحدث سكان ماتارام عن هزة قوية دفعت الناس للخروج الى الشارع وتسببت بانقطاع الكهرباء وأدت الى إجلاء مرضى من المستشفى الرئيسي في المدينة.

وقالت ايمان التي تقيم في ماتارام لفرانس برس "خرج الجميع فورا من المنازل واصيبوا بالهلع".

واظهرت صور مرضى ممددين على أسرتهم خارج عيادة بينما الأطباء يعتنون بهم.

وروى وزير داخلية سنغافورة ك.شانموغام الذي كان في لومبوك لحضور مؤتمر أمني وقت وقوع الزلزال، كيف اهتزت غرفته في الطابق العاشر من احد الفنادق بقوة.

وقال على صفحته على فيسبوك "تشققت الجدران وكان من المستحيل الوقوف".

- عمليات المطار طبيعية -

أصدر المسؤولون تحذيرا من حدوث تسونامي بعد الزلزال، الا انه تم الغاؤه لاحقاً.

وصرح دويكوريتا كارناواتي رئيس وكالة الارصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء للتلفزيون المحلي ان مياه البحر بارتفاع حوالى 13 سنتيمترا تدفقت على قريتين.

وتسبب الزلزال باضرار طفيفة في مناطق حتى مدينة باندونغ في جزيرة جاوا على بعد حوالى 955 كلم من ماتارام، الا أن سكان بالي المجاورة شعروا بقوة الزلزال.

وقال اغونغ ويدودو احد سكان بلدة دينباسار في بالي، أنه شعر بهزتين قويتين.

وصرح لفرانس برس "الهزة الاولى استمرت لفترة بينما لم تستمر الثانية سوى ثانيتين أو خمس ثوان".

وتعرض مبنى مطار بالي الدولي لبعض الأضرار الا ان المدرج لم يتضرر وعادت العمليات الى طبيعتها، بحسب مسؤولين في وكالة الكوارث.

كما لم تتأثر المرافق الرئيسية في مطار لومبوك الرئيسي رغم أنه تم إجلاء المسافرين لفترة وجيزة من المبنى الرئيسي.

وأشارت تقارير اولية إلى أن الزلزال دمر مباني في العديد من مناطق بالي.

ويأتي هذا الزلزال بعد اسبوع من هزة بقوة 6,4 درجات في جزيرة لومبوك أدت الى مقتل 17 شخصاً والحاق الاضرار بمئات المباني.

وأدى الزلزال الى انهيارات أرضية تسببت باحتجاز أشخاص كانوا يمارسون رياضة المشي على أحد الجبال.

وتقع اندونيسيا على "حزام النار" في المحيط الهادىء الناشط بركانيا وزلزاليا.

وفي 2004، أسفر تسونامي نتج من زلزال تحت البحر بقوة 9,3 درجات قبالة سومطرة في غرب اندونيسيا عن 220 الف قتيل في البلدان المطلة على المحيط الهندي، بينهم 168 الفا في اندونيسيا.

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