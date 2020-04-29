هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2020 10:41 ص

صورة وزّعتها مديرية الإطفاء في ولاية غييونغي في كوريا الجنوبية تظهر عدداً من عناصرها أثناء محاولتهم إخماد حريق في مستودع في مدينة إيتشيون في 29 نيسان/أبريل 2020.

لقي 38 شخصاً على الأقلّ مصرعهم وأصيب 10 آخرون بجروح، ثمانية منهم في حالة خطرة، في حريق اندلع الأربعاء في مستودع قيد الإنشاء في كوريا الجنوبية، بحسب ما أفادت مصادر متطابقة.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن فرق الإطفاء قولها إنّ الحريق اندلع في مستودع قيد الإنشاء من أربعة طوابق في مدينة إيتشيون الواقعة على بُعد 80 كلم جنوب شرق سيول وانتشر "بسرعة كبيرة" مما حال دون إخلاء عدد من العمّال الذين كانوا في الداخل.

وقال سو سيونغ-هيون، قائد فرق الإطفاء في إيتشيون، إن الحريق اندلع على ما يبدو بسبب انفجار مادة كيميائية سريعة الاشتعال كانت تستخدم في أعمال البناء، مشدّداً في الوقت نفسه على أنّ التحقيقات جارية لجلاء ملابسات الحادث.

ونقلت يونهاب عن شهود عيان إنّهم سمعوا دويّ ما لا يقلّ عن عشرة انفجارات.

وأمر الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي-إن الجهات المختصّة ببذل الجهود اللازمة لإنقاذ العمال الذين ما زالوا عالقين داخل المبنى.

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