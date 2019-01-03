39 قتيلا الحصيلة النهائية لانهيار المبنى في روسيا جراء انفجار غاز

هذا المحتوى تم نشره يوم 03 يناير, 2019 06:47 ص

ألعاب تركت في نصب تكريمي مرتجل لضحايا انهيار مبنى في مانييتوغورسك، في 2 كانون الثاني/يناير 2019

انهت فرق الانقاذ الروسية الخميس عمليات البحث في انقاض المبنى السكني المنهار جراء انفجار غاز في منطقة الاورال، وبلغت الحصيلة النهائية للحادث 39 قتيلا.

وقال المسؤول الروسي الكسندر تشوبريان كما نقلت عنه وكالة انترفاكس للانباء "عثر على 39 جثة تم التعرف على هويات 38 منها. لقد انهت فرق الانقاذ عملها هنا"، مضيفا ان لا جثث اضافية تحت الانقاض.

وواجهت فرق الإنقاذ حرارة منخفضة وصلت إلى 27 درجة مئوية تحت الصفر، خلال رفعها ركام المبنى الذي يضم عشرة طوابق في المدينة الصناعية التي تبعد حوالى 1700 كلم شرق موسكو. وأنقذ رضيع الثلاثاء من تحت الركام وتتم معالجته في المستشفى.

وكان يسكن في المجمع المبني العام 1973 في الحقبة السوفياتية نحو 1100 شخص، بات العديد منهم بلا مأوى لان الانفجار أتى على 35 شقة سكنية.

والانفجارات المميتة التي يسببها الغاز تحصل بشكل متكرر في روسيا، والسبب قِدم البنية التحتية وتجاهل إجراءات السلامة.

وسيبدأ دفن الضحايا الجمعة، بعد عملية التعرف عليهم، كما قالت السلطات المحلية.

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