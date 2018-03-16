4 قتلى على الاقل بانهيار جسر فوق طريق سريع في ميامي (رجال الاطفاء)
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رجال اطفاء في موقع الجسر المنهار بميامي، في الخامس عشر من اذار/مارس 2018(afp_tickers)
قُتل اربعة اشخاص على الاقل جراء انهيار جسر مشاة مشيد حديثا فوق طريق سريع في مدينة ميامي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تسبب ايضا بتحطم عدد من السيارات.
وقال مسؤول خدمة الاطفاء ديف داوني خلال مؤتمر صحافي "لقد حددنا (وجود) نحو اربعة ضحايا. اربعة اشخاص قُتلوا".
وكانت صحيفة "ميامي هيرالد" قد ذكرت في وقت سابق أنّ عددا غير محدد من الاشخاص محاصرون تحت جسر المشاة المنهار الذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب.
وقالت دوريات الطرق السريعة في ولاية فلوريدا إنّ عددا من الاشخاص قتلوا جراء الحادث، وفق ما ذكرت شبكات اخبارية.
واظهرت صور بثها التلفزيون تحريك رافعة نحو موقع الحادث حيث انهار الجسر فوق السيارات على طريق سريع. وانتشرت سيارات الطوارئ والشرطة في المنطقة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب