محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

رجال اطفاء في موقع الجسر المنهار بميامي، في الخامس عشر من اذار/مارس 2018

(afp_tickers)

قُتل اربعة اشخاص على الاقل جراء انهيار جسر مشاة مشيد حديثا فوق طريق سريع في مدينة ميامي على الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تسبب ايضا بتحطم عدد من السيارات.

وقال مسؤول خدمة الاطفاء ديف داوني خلال مؤتمر صحافي "لقد حددنا (وجود) نحو اربعة ضحايا. اربعة اشخاص قُتلوا".

وكانت صحيفة "ميامي هيرالد" قد ذكرت في وقت سابق أنّ عددا غير محدد من الاشخاص محاصرون تحت جسر المشاة المنهار الذي يربط جامعة فلوريدا الدولية بمساكن الطلاب.

وقالت دوريات الطرق السريعة في ولاية فلوريدا إنّ عددا من الاشخاص قتلوا جراء الحادث، وفق ما ذكرت شبكات اخبارية.

واظهرت صور بثها التلفزيون تحريك رافعة نحو موقع الحادث حيث انهار الجسر فوق السيارات على طريق سريع. وانتشرت سيارات الطوارئ والشرطة في المنطقة.

Neuer Inhalt

Horizontal Line

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك









swissinfo en arabic en Facebook

دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك

swissinfo.ch

تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب