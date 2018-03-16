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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 01:14 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 01:14

رجال اطفاء في موقع الجسر المنهار بميامي، في الخامس عشر من اذار/مارس 2018 (afp_tickers)