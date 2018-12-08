400 من محتجي "السترات الصفراء" في بلجيكا واعتقال نحو مئة

هذا المحتوى تم نشره يوم 08 ديسمبر, 2018 12:40 م

الشرطة البلجيكية توقيف عددا من متظاهري "السترات الصفراء" في بروكسل في 8 كانون الأول/ديسمبر 2018

أوقف نحو 100 شخص السبت في بروكسل خلال تظاهرة "السترات الصفراء" التي ضمت 400 محتج بعد الظهر بحسب ما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت إلسي فان دي كيير متحدثة باسم شرطة بروكسل وإحدى ضواحيها إيكسل، لوكالة فرانس برس "تم توقيف نحو 100 شخص بعد عمليات التدقيق التي أجريناها بشكل وقائي".

وألقى متظاهرون مقذوفات على قوات الأمن قرب الحيّ الذي تقع فيه مقار الهيئات الأوروبية والذي أغلق بشكل كامل أمام السيارات والمارة. لكن الوضع عاد إلى الهدوء بعد الاعتقالات.

وتجمع المتظاهرون بعد الظهر في جادة تحيط بوسط بروكسل التاريخي.

وبحسب وكالة الانباء البلجيكية (بيلغا)، أغلق بعض محتجي "السترات الصفراء" الطريق السريعة في اتجاه مدينة ريكيم الواقعة في فلاندر الغربية قرب الحدود مع فرنسا.

وأضافت الوكالة أن حاجزاً وُضع في وقت مبكر صباحاً على طريق سريعة أخرى قريبة من الحدود الفرنسية البلجيكية.

وامتد تحرّك "السترات الصفراء" الذي بدأ في فرنسا، إلى بلجيكا وخصوصاً الى منطقة والونيا الناطقة بالفرنسية.

وفي 30 تشرين الثاني/نوفمبر، تظاهر 300 شخص في بروكسل حيث أحرقت آليتان للشرطة.

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