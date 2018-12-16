42 جريحا بانفجار في شمال اليابان لم تعرف أسبابه

هذا المحتوى تم نشره يوم 16 ديسمبر, 2018 05:27 م

رجال الأطفاء والإنقاذ يعملون في موقع مطعم شهد انفجارا في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، في 16 كانون الأول/ديسمبر 2018.

أصيب 42 شخصا بينهم أطفال مساء الاحد بانفجار داخل مطعم في سابورو، في جزيرة هوكايدو شمال اليابان، وفق ما أفادت الشرطة المحلية وتقارير إعلامية.

وذكرت وكالة كيودو للانباء وقناة "إن إتش كي" التلفزيونية العامة أن الانفجار تسبب باندلاع حرائق وانهيار مبان مجاورة.

وقال مسؤول في الشرطة في منطقة هوكايدو لفرانس برس "هناك 42 جريحا".

وأوضح أن السلطات فتحت تحقيقا لتحديد أسباب الانفجار.

ونقلت وسائل إعلام عن شاهد أنه اشتم رائحة غاز بعد الانفجار.

وأفادت وكالة جيجي للانباء أنّ المبنى الذي يضم المطعم تعرض لدمار شديد إضافة الى مقار أعمال أخرى بينها شركة عقارات.

ونقلت الوكالة عن الشرطة أنّ أطفالا أصيبوا في الحادث.

وقال التلفزيون الياباني الوطني "إن إتش كيه" إنّ رجال الإطفاء لم يتمكنوا من إخماد الحريق الا بعد ساعات.

وذكرت تقارير إعلامية انّ الشرطة حذرت من حصول انفجارات ثانوية في المكان بعد الحادث الذي وقع قرابة الساعة 20:30 بالتوقيت المحلي (11:30 ت غ).

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