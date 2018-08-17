44 حالة وفاة جراء ايبولا من أصل 78 إصابة في الكونغو الديموقراطية
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
صورة وزعتها يونيسف في 13 ايار/مايو 2018 لعاملين في مجال الصحة يعالجون مرضى إيبولا في مستشفى بيكورو بجمهورية الكونغو الديموقراطية(afp_tickers)
سجلت في الإجمال 78 إصابة بالحمى النزفية ايبولا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية حيث تسبب الوباء بـ44 وفاة، وفق حصيلة أعلنتها السلطات الصحية الكونغولية ومنظمة الصحة العالمية.
واستأثر الوباء باهتمام أعلى السلطات الصحية العالمية وزار البلد مسؤول كبير في مركز المراقبة والوقاية من الأمراض الأميركي، وفق وزارة الصحة.
وبين الإصابات 51 مؤكدة و27 مرجحة، في حين يجري التحقق من 24 حالة مشتبه بها، وفق المصدرين.
وقال المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية في جنيف طارق جاساريفيتش "نتوقع إصابات جديدة".
سجلت أولى الإصابات جراء الموجة الجديدة في 1 آب/أغسطس، وأحصيت 41 من الوفيات في محافظة كيفو الشمالية التي تشهد نزاعاً مسلحاً منذ أكثر من عشرين عاماً، والثلاث الباقية في محافظة ايتوري المجاورة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب