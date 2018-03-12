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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 12:55 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 12:55

رجال الانقاذ في محيط موقع تحطم الطائرة قرب مطار كاتماندو في 12 اذار/مارس.

قتل 49 شخصا الاثنين حين تحطمت طائرة ركاب بنغلادشية كانت تقل 71 شخصا قرب مطار كاتماندو واشتعلت فيها النيران في أسوأ كارثة طيران تشهدها النيبال في ثلاثة عقود تقريبا.

وقال مسؤولون ان الطائرة التابعة لشركة "يو اس-بانغلا ايرلاينز" كانت قادمة من دكا حين تحطمت في ملعب كرة قدم قرب المطار في الدولة الاسيوية الحبيسة الواقعة بين الصين والهند.

وافاد المتحدث باسم الشرطة مانوج نيوباين لوكالة فرانس برس "لقد قتل 40 شخصا في المكان وتوفي تسعة آخرون في مستشفيين في كاتماندو"، مضيفا ان 22 شخصا أصيبوا بجروح ويعالجون في المستشفى وبعضهم في حالة حرجة.

وبين الركاب 33 نيباليا و32 بنغلادشيا وصيني وراكب من جزر المالديف كما قال قمر الاسلام الناطق باسم شركة الطيران لوكالة فرانس برس.

واورد الاعلام المحلي ان العديد من الركاب النيباليين طلاب جامعيين عائدين لبلادهم في اجازة.

ولم تعرف على الفور أسباب تحطم الطائرة لكن بحسب بيان صادر عن السلطات الملاحية فان الطائرة كانت "خارجة عن السيطرة" قبل هبوطها بقليل.

وقال شهود ان الطائرة التي كانت تقل 67 راكبا واربعة من افراد الطاقم، تحطمت اثناء قيامها بمحاولة ثانية للهبوط.

وافاد سوشيل شودهاري عامل النظافة في المطار إن الطائرة "كان يجب ان تأتي بشكل مستقيم لكنها جاءت في الاتجاه المعاكس".

واظهرت صور حطام الطائرة محترقا فيما اضطر رجال الانقاذ الى تقطيعه لانقاذ الضحايا.

وبحسب الناطق باسم الجيش غوكل بانداري فان فرص "العثور على ناجين أصبحت ضئيلة لان الطائرة احترقت".

- أعمدة دخان-

أظهرت تسجيلات مباشرة نشرت على موقع "فيسبوك" أعمدة الدخان تتصاعد من خلف المدرج حيث سقطت الطائرة. وظهرت سيارات الطوارئ وهي تتوجه إلى موقع تصاعد الدخان فيما وقف أشخاص يتفرجون من بعيد أو يصورون عبر هواتفهم النقالة.

والطائرة من طراز بومباردييه داش8 كيو400 كما اوضح الناطق باسم وزارة الطيران المدني مهبوبور رحمن لوكالة فرانس برس.

وشركة "يو اس-بانغلا ايرلاينز" هي شركة خاصة اطلقت في تموز/يوليو 2014 وكانت رحلتها الدولية الاولى الى كاتماندو في ايار/مايو 2016. وتسير الشركة رحلات الى جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا وكذلك الى الشرق الاوسط.

وبحسب موقع متابعة الرحلات الجوية "فلايت رادار 24" في السويد فان الطائرة بدأ تشغيلها منذ 17 عاما.

هذه هي الكارثة الجوية الأسوأ في النيبال منذ ايلول/سبتمبر 1992، حين ادى تحطم طائرة للخطوط الباكستانية اثناء اقترابها من مطار كاتماندو لمقتل 167 شخصا.

وقبل ذلك بشهرين، تحطمت طائرة للخطوط التايلاندية قرب المطار نفسه في حادث مروع قتل فيه 113 شخصا.

- "التضاريس اللعبة" -

اغلقت السلطات مطار كاتماندو لفترة وجيزة اثر الحادث ما اجبر الرحلات القادمة على التوجه لمطارات أخرى.

وهو المطار الدولي الوحيد في البلد الاسيوي الصغير، حيث يقول خبراء ان التضاريس المحيطة المرتبطة بجبال هيمالايا تشكل تحديا وصعوبة للطيارين اثناء عملية الهبوط.

وقال غبارييل اسينزو الطيار الكندي الذي يدير دورات تدريبية لسلامة الطيران في النيبال إن "الهبوط في مطار كاتماندو صعب بسبب التضاريس".

وأشار إلى أن الطيارين عليهم التحليق فوق مرتفعات عالية قبل الانحدار بشدة صوب المطار.

وواجهت النيبال عدة كوارث جوية خلال الأعوام الأخيرة، ما شكل ضربة لقطاع السياحة. ويعود سجلها السيء في السلامة الجوية في مجمله إلى الصيانة غير المناسبة وقلة خبرة الطيارين وضعف الإدارة.

وفي مطلع 2016، اصطدمت طائرة من طراز "توين اوتر" بمحرك توربيني بجبل في النيبال ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 23 شخصا.

وبعد يومين، لقي طياران حتفهما عندما تحطمت طائرة ركاب صغيرة اثناء هبوطها في وسط غرب البلاد.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب