هذا المحتوى تم نشره يوم 08 نوفمبر, 2019 10:26 ص

ايرانيون يجلسون أمام منازلهم المدمرة في بلدة كويك بعد زلزال ضرب غرب البلاد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2017

قُتل خمسة أشخاص وأصيب أكثر من 300 آخرين جراء زلزال ضرب شمال غرب إيران ليل الخميس الجمعة، وأدى إلى تدمير عشرات المنازل.

وعرض التلفزيون الرسمي ووكالات الانباء الإيرانية صور منازل منهارة أو متضررة في قرى متناثرة في محافظة اذربيجان الشرقية تدل على الخسائر المحدودة نسبياً التي خلفها الزلزال.

وتم انتشال نحو مئة شخص من تحت أنقاض منازلهم.

وبلغت حصيلة خدمة الطوارئ الوطنية خمسة قتلى فيما لم يبق في المستشفيات عند حوالى الظهر سوى 17 جريحاً من أصل قرابة 340 شخصاً نقلوا إليها بعد الهزة التي ضربت البلاد في الساعة 1,17 (22:47 ت غ الخميس).

يقع مركز الهزة الرئيسية التي بلغت قوتها 5,9 درجات، على عمق 8 كيلومترات في منطقة مدينة ترك في محافظة أذربيجان الشرقية، على بُعد حوالى 120 كلم جنوب شرق مدينة تبريز، حسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء بجامعة طهران.

وقد تلتها خمس هزات ارتدادية بلغت قوتها بين 4,0 و4,8 درجات بين الساعة 22,50 و01,40 ت غ في منطقة تركمانتشاي، وفقا لبيانات المعهد نفسه.

وأفاد التلفزيون الحكومي أن معظم الأضرار المادية تركز في قريتي فارناكش وفارزاغان لكن البنى التحتية في المنطقة لم تتضرر وأعيد تشغيل خدمة غاز المنازل في الصباح في كل المنطقة ما عدا في قرية واحدة.

وتسبب الزلزال في انهيار أربعة منازل تماماً ونفوق 205 رؤوس ماشية جراء انهيار الحظائر فوقها.

وفي منتصف النهار وزعت فرق الانقاذ علب اسعافات ومدافئ وأغطية وخياماً على 78 قرية، وقال التلفزيون إن مأوى لاستضافة العائلات التي لا يمكنها العودة إلى منازلها فتح في فارناكش.

- عودة الأمور إلى طبيعتها -

خرج السكّان من منازلهم في المناطق الجبلية الريفية بعد الهزة الأولى. وعرض التلفزيون صور السكان وهم يتدفأون بنيران مواقد أشعلوها على الشارع العام.

ولكن عدداً كبيراُ منهم عادوا إلى منازلهم قبل بزوغ الشمس.ومنذ الساعة الخامسة والنصف صباحاً أفادت وكالة أنباء فارس أن حالة الذعر انتهت وأن الوضع يعود على ما يبدو إلى طبيعته.

شعر بالزلزال سكان المدن الكبرى مثل تبريز وأردبيل وزنجان وحتى في رشت على بعد نحو 200 كلم إلى الشرق من مركزه. ولكن لم تسجل أية أضرار في هذه المدن.

كانت تبريز التي يعيش فيها أكثر من مليون نسمة عاصمة إيران بين القرنين الثالث عشر والسادس عشر. وأدرج بازارها القديم ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتقع ايران عند ملتقى صفائح تكتونية عدة ويعبرها عدد من الصدوع ما يجعلها تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا.

وشهدت ايران في تشرين الثاني/نوفمبر 2017 زلزالا بلغت قوته 7,3 درجات ضرب محافظة كرمنشاه (غرب) موقعاً 620 قتيلا.

وفي 2003 أوقع زلزال بقوة 6,6 درجات في محافظة كرمان (جنوب شرق) 31 الف قتيل على الأقل ودمر بلدة بام التاريخية.

وسجل أشد الزلازل دموية في ايران في 1990 وبلغت قوته 7,4 درجات في شمال البلاد وخلف 40 ألف قتيل و300 ألف جريح ونصف مليون مشرد.

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