هذا المحتوى تم نشره يوم 23 أبريل, 2019 08:18 ص

قتل خمسة أشخاص وأصيب 91 بجروح باشتباكات في تعز جنوب غرب اليمن خلال الايام الخمسة الماضية، بين جماعات مسلّحة موالية للحكومة المعترف بها دوليا تتقاتل في ما بينها لفرض سيطرتها على المدينة التي يحاصرها المتمردون.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود على حسابها على تويتر الثلاثاء أنه منذ يوم الجمعة الماضي "اندلعت الاشتباكات العنيفة (...) داخل مدينة تعز، حيث استقبلت المرافق الطبية" التي تدعمها المنظمات 91 مصابا و5 قتلى.

وذكرت المنظمة ان الاشتباكات "تعرقل وصول المرضى والنساء الحوامل الى الرعاية الطبية".

وتدور المواجهات بين جماعات مسلّحة محليّة موالية للحكومة المعترف بها دوليا، بعضها اسلامية، بهدف السيطرة على مدينة تعز، ثالث أكبر مدن اليمن الغارق في نزاع مسلح منذ 2014.

وبينما تتقاتل هذه القوات للسيطرة على المدينة، يفرض المتمردون الحوثيون الذي يقاتلون القوات الحكومية منذ نحو خمس سنوات، حصارا على تعز.

وقتل في النزاع بين القوات الحكومية المدعومة من تحالف عسكري بقيادة السعودية والامارات، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين سيطرون على مناطق واسعة بينها صنعاء، نحو عشرة آلاف شخص منذ بداية العمليات العسكرية في آذار/مارس 2015، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويعتبر مسؤولون في المجال الانساني أن الحصيلة الفعلية أعلى بكثير.

وتسبّب النزاع بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، التي قالت إن أكثر من 24 مليون شخص ما زالوا يحتاجون الى مساعدة إنسانية، أي أكثر من 80 بالمئة من السكان.

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