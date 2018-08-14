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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 أغسطس, 2018 06:33 ص 14 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 06:33

الاف اليمنيين يشاركون في تشييع جثامين الاطفال قتلى الغارة على ضحيان، الاثنين 13 آب/اغسطس 2018

قتل 51 شخصا بينهم 40 طفلا في الغارة الجوية التي أصابت حافلة كانت تقل أطفالا في محافظة صعدة بشمال اليمن الخميس، بحسب حصيلة نهائية أوردتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في بيان الاثنين.

وأفاد مكتب الصليب الأحمر في صنعاء في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة عنه أن الغارة التي نسبت إلى التحالف العربي بقيادة السعودية، أوقعت كذلك 79 جريحا بينهم 56 طفلا.

وتتقاطع هذه الحصيلة مع الأرقام التي أعلنها الحوثيون، إذ صرح "وزير" الصحة في حكومة المتمردين طه المتوكل للصحافيين الاثنين أن "51 شخصا قتلوا بينهم 40 طفلا"، و79 جرحوا بينهم 56 طفلا.

وكان الصليب الأحمر أفاد في حصيلة سابقة عن مقتل 29 طفلا على الأقل تقل أعمارهم عن 15 عاما في استهداف لحافلتهم في سوق مكتظ جدا في ضحيان، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

وشارك الآلاف الاثنين في تشييع جثامين ضحايا القصف الجوي في صعدة.

وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية الجمعة فتح تحقيق في القصف الجوي، بينما دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى إجراء تحقيق "موثوق به" و"شفّاف".

ومع إعلانه البدء بالتحقيق، تحدث التحالف الذي يشن منذ 2015 عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية اليمنية ضد الحوثيين عن "أضرار جانبية تعرضت لها حافلة ركاب" خلال "عملية لقوات التحالف في محافظة صعدة".

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعدما تمكّن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة الحُديدة.

وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب