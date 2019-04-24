هذا المحتوى تم نشره يوم 24 أبريل, 2019 09:45 ص

سكان يحاولون استعادة ممتلكات جرفتها الفيضانات في بوتلبروش قرب دوربان في 23 نيسان/ابريل 2019

يتوجه رئيس جنوب افريقيا سيريل رامابوزا الأربعاء إلى شرق البلاد حيث أدت فيضانات وانزلاقات للتربة إلى مقتل 51 شخصاً على الأقل في الأيام الأخيرة.

وقال الرئيس رامابوزا في بيان عقب عودته من القاهرة حيث شارك الثلاثاء في اجتماعات طارئة حول ليبيا والسودان، "أفكارنا مع كل العائلات والمجموعات التي فقدت أحباء، ومع الذين أصيبوا أو خسروا ممتلكات".

وأضاف البيان بينما كانت السلطات المحلية تسجل ليلاً حصيلة الضحايا، أنّ "الوضع يفرض علينا حشد الأمة بأسرها لمساعدة كل الذين تضرروا".

وقالت وزيرة الشؤون المحلية في مقاطعة كوازولو ناتال الأكثر تضررا بالكارثة، "للأسف، تجاوز عدد القتلى 51"، بينما كانت الثلاثاء مساء قد تحدثت عن 33 قتيلاً.

وتواصل فرق الإنقاذ جهودها لإزالة آثار انزلاقات التربة في المقاطعة، بالأخص منطقة دوربان، المدينة الرئيسة في كوازولو ناتال.

وأشارت السلطات المحلية إلى أنّ عدة أبنية جرفت وغرقت طرق بالمياه وانقطعت خطوط كهرباء كما فاضت شبكات مجاري. ونُشر جنود لمساعدة فرق الإنقاذ في المناطق الأكثر تضرراً.

ومنذ نهاية الاسبوع، هطلت الأمطار فوق مناطق جنوب وشرق البلاد. وحذّرت الأرصاد الجوية من استمرار هذا المشهد حتى الأربعاء، بما يؤثر بشكل خاص على المناطق الأكثر انخفاضاً.

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