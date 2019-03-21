هذا المحتوى تم نشره يوم 21 مارس, 2019 02:16 م

أكراد عراقيون يحملون المشاعل في بلدة أكرا على بعد 500 كلم شمال بغداد في 20 آذار/مارس 2019 خلال الاحتفال بعيد نوروز الذي يمثل رأس السنة الجديدة في إيران وبالنسبة للأكراد

أعلن مسؤول في وزارة الداخلية العراقية وفاة 54 شخصاً على الاقل الخميس فضلا عن فقدان 28 اخرين إثر غرق عبارة تقل عائلات وسط نهر دجلة في مدينة الموصل ثاني أكبر مدن العراق شمال البلاد.

واوضح المسؤول لفرانس برس "انتشلت فرق الدفاع المدني 54 شخصا توفوا إثر غرق عبارة تقل عائلات وأطفال الى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل" للمشاركة في احتفالات عيد النوروز .

وفقد حوالى 28 شخصا آخرين ولا يزال البحث جارياً عنهم إثر عمليات استنفار جميع السلطات الطبية والامنية.

وذكر مصدر أمني في الموصل لفرانس برس إن "العبارة كانت تنقل حمولة أكثر من طاقتها"، حيث تبلغ طاقتها نحو مئة شخص فيما كانت تقل نحو 200.

وكان الضحايا في طريقهم لعبور نهر دجلة للتوجه الى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل احد المتنزهات الترفيه للمشاركة في احتفالات عيد نوروز، أو رأس السنة الكردية وهو يوم إجازة رسمية في العراق.

وياتي الحادث بعد يوم واحد من تحذير وزارة الموارد المائية المواطنين للانتباه اثر فتح بوابات سد الموصل بسبب زيادة الخزين.

ونشر ناشطون صورا ومقاطع فيديو للمأساة في مواقع التواصل الاجتماعي تظهر الضحايا يدفعهم تيار نهر دجلة بسرعة فائقة.

واظهرت الصور عدد من المتطوعين وهم يحاولون انقاذ بعض الضحايا وبينهم عدد كبير من الاطفال والنساء.

ونشرت صور للاطفال الذين انتشلت جثثهم من النهر.

وأوعز وزير الصحة والبيئة الدكتور علاء الدين العلوان باستنفار وزارة الصحة في اقليم كردستان ودوائر الصحة في كركوك وصلاح الدين فضلا عن كوادر دائرة صحة نينوى المتواجدة حاليا في مكان الحادث.

يحتفل بعيد نوروز، ويعني "يوم جديد"، في 21 من آذار/مارس، من العام الميلادي. ويعتبر أكبر الأعياد في إيران ولدى الأكراد خصوصاً في شمال العراق وأفغانستان وتركيا.

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