هذا المحتوى تم نشره يوم 18 أبريل, 2020 05:51 م

مقبرة كالفاري وبدا خلفها برج إمباير ستايت في نيويورك مضاء بالأحمر والأبيض تكريماً للطواقم الطبية العاملة في مكافحة وباء كوفيد-19 في 1 نيسان/أبريل 2020.

سجلت ولاية نيويورك، بؤرة وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة، 540 وفاةً في الساعات الـ24 الأخيرة، في أدنى حصيلة يومية منذ 15 يوماً، كما أعلن حاكم الولاية أندرو كيومو.

وسجلت آخر أدنى حصيلة يومية للوفيات في الولاية التي يبلغ عدد سكانها 20 مليون نسمة في 2 نيسان/ابريل وبلغت 432 حالة وفاة، وفق موقع "كوفيد تراكينغ بروجكت".

ووصل عدد الوفيات في يوم واحد في الولاية إلى 799 حالة في 9 نيسان/ابريل، الأعلى منذ ذلك الحين.

لكن حاكم الولاية الذي أعلن الخميس تمديد تدابير العزل حتى 15 أيار/مايو يبقى حذراً، وخصوصا أن ألفي شخص دخلوا المستشفيات منذ الأمس جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وفق كيومو.

وأعلن كيومو "لم نعد في مرحلة ارتفاع كبير في الإصابات، لكننا لم نخرج بعد من الأزمة".

ودعا الحاكم الديموقراطي كذلك إلى الوحدة.

ومنذ مطلع الأسبوع، يتبادل كيومو والرئيس دونالد ترامب الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام.

وقال كيومو السبت "لا مكان للسياسة الاستعراضية"، مضيفاً "كيف يمكن للوضع أن يتفاقم وسريعاً؟ إذا تم تسييس كل هذه المشاعر. لا يمكننا أن نسمح بذلك".

وأضاف مقتبساً عن الرئيس السادس عشر للولايات المتحدة أبراهام لينكولن "فلنمسك بأيدي بعضنا البعض ولنعمل معاً للخروج من الأزمة. ولهذا يدعوننا بالولايات المتحدة، أليس كذلك؟ الوحدة هي المفتاح...نحن بحاجة إلى هذه الوحدة اليوم أكثر من أي وقت".

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