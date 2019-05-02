هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 09:41 م

لاجئان سودانيان فرّا من المعارك الدائرة بين قوات حكومة الوفاق وقوات المشير خليفة حفتر يستريحان في مدرسة في طرابلس تم تحويلها إلى مركز لإيواء النازحين في 24 نيسان/أبريل 2019.

أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية الخميس أنّ عدد النازحين من جرّاء المعارك الدائرة حول العاصمة طرابلس ارتفع إلى 55 ألف نازح.

وقال عثمان عبد الجليل، نائب رئيس "لجنة الطوارئ" المكلّفة خصوصاً رعاية النازحين إنّ اللجنة "سجّلت 11 ألف أسرة نازحة" يبلغ مجموع عدد أفرادها "55 ألف نازح"، مشيراً إلى أنّ اللجنة خصّصت "40 مركز إيواء و27 مدرسة" لإيواء هؤلاء النازحين.

وأضاف في مؤتمر صحافي من طرابلس "نسّقنا لاستقبال 15 ألف نازح" إضافي، مؤكّداً "وجود مخزون استراتيجي من السلع يكفي للأشهر القادمة".

وكان رئيس حكومة الوفاق فايز السراج شكّل "لجنة الطوارئ" لتوفير كافة الاحتياجات الخاصة بسكان العاصمة من خدمات وعلاج جرحى المعارك.

وتقترب المعارك الدائرة بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، وتلك التابعة للمشير خليفة حفتر، من إتمام شهرها الأول.

وكان المشير حفتر شنّ في الرابع من نيسان/أبريل هجوماً واسع النطاق للسيطرة على طرابلس.

وتسبّبت المعارك مذّاك في سقوط 376 قتيلاً وإصابة 1822 بجروح، بحسب مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا.

والأحد حذّرت مساعدة مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو من "خطورة" الأوضاع الإنسانية في طرابلس، مشيرة إلى احتمال "تدهورها" في حال استمرار المعارك.

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