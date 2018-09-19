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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 سبتمبر, 2018 03:02 م 19 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:02

امرأة اثيوبية فرّت من أحداث العنف في ضواحي العاصمة الاثيوبية اديس ابابا تبكي اثناء مقابلة مع صحافي في وكالة فرانس برس في مركز للشباب يستخدم كمأوى مؤقت للنازحين في 18 أيلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)