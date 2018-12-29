6 الآف معتقل فلسطيني و23 معتقلا عربيا في السجون الاسرائيلية (السلطة الفلسطينية)

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 02:02 م

المحامي الفرنسي الفللسطيني صلاح حموري مع افراد من عائلته قرب القدس بعد الافراج عنه من سجن اسرائيلي في 30 أيلول/سبتمبر 2018

ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين السبت أن عدد الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية بلغ نحو 6 الآف معتقل إضافة إلى 23 معتقلا عربياً من الأردن وسوريا.

وقالت الهيئة الحكومية الرسمية في بيان لها أن هؤلاء المعتقلين يتوزعون على 22 سجنا داخل إسرائيل.

وبحسب تقرير الهيئة لعام 2018، فإن من بين هؤلاء المعتقلين 250 طفلا و54 امرأة، و27 صحافيا، و8 نواب من المجلس التشريعي الفلسطيني.

ويخضع 450 من المعتقلين للاعتقال الإداري، أي أنهم يحتجزون دون قرار من المحكمة.

وحسب الهيئة، فإن87% من مجموع المعتقلين الفلسطينيين هم من الضفة الغربية، وقرابة 8% من مدينة القدس، و5% من قطاع غزة.

ومن بين المعتقلين 48 معتقلا مضى على اعتقالهم أكثر من 20 عاما، ومنهم 27 معتقلا مسجونون قبل اتفاقية اوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع الحكومة الإسرائيلية في العام1993.

وتطالب السلطة الفلسطينية بإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين، خاصة الذين تحتجزهم إسرائيل قبل اتفاقية اوسلو.

وتتهم إسرائيل السلطة الفلسطينية بتوفير الدعم لهؤلاء المعتقلين، وصرف رواتب لهم لقاء كل شهر يمضونه في السجون الإسرائيلية وتطالب بوقف صرف الرواتب لهم. غير ان السلطة الفلسطينية وعلى لسان رئيسها محمود عباس أعلنت أكثر من مرة بأنها ستواصل دفع تلك الرواتب.

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