67 قتيلا و50 ألف مشرد حصيلة الفيضانات في ولاية كيرالا الهندية
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امرأة هندية داخل بيتها بعدما اجتاحته السيول في ولاية كيرالا في العاشر من آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
اعلنت السلطات الهندية الاربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات التي ضربت ولاية كيرالا في جنوب غرب البلاد الى 67 قتيلا، فيما بلغ عدد المشردين أكثر من 50 ألفا.
وقال مسؤول كبير في ادارة ولاية كيرالا مكلف شؤون الكوارث الطبيعية إن "25 وفاة سجلت مساء الاربعاء والوضع لا يزال سيئا في العديد من المناطق، ومن المرجح ان يرتفع عدد القتلى".
وتسببت الامطار الغزيرة بانزلاقات للتربة خلال الايام القليلة الماضية، اضافة الى الفيضانات.
وتتعرض ولاية كيرالا عادة لامطار غزيرة خلال موسم الامطار الموسمية، الا ان المتساقطات كانت غزيرة جدا هذه السنة.
وزار نحو مليون سائح ولاية كيرالا وشواطئها الجذابة العام الماضي، بحسب الاحصاءات الرسمية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب