هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 01:59 ص

صورة وزعتها وكالة الأنباء المركزية الكورية في 9 ايار/مايو 2019 تظهر إطلاق صواريخ اثناء تدريبات عسكرية للجيش الكوري الشمالي في مكان لم يتم الكشف عنه.

حثت 70 دولة الجمعة كوريا الشمالية على التخلي عن أسلحتها النووية وصواريخها البالستية، مستنكرين "التهديد الكامل" الذي تشكّله هذه الأسلحة للعالم بأسره.

ومن بين الدولة الموقعة على وثيقة تطالب بنزع أسلحة نظام كيم جونغ اون، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، بالإضافة إلى عدة دول في آسيا وأميركا الجنوبية وإفريقيا وأوروبا.

ولم توقع روسيا والصين، الداعمتان لنظام بيونغ يانغ، على الوثيقة التي صاغتها فرنسا.

وبإجرائها عمليتَي إطلاق صواريخ في اسبوع واحد، يقول محللون إنّ بيونغ يانغ تسير على وتر حساس، بين زيادة الضغط على واشنطن وعدم الخروج من مسار المفاوضات النووية.

وأفاد مصدر دبلوماسي بأن 15 دولة طلبت التوقيع على الوثيقة التي تطالب بنزع الاسلحة الكورية الشمالية بعد إجراء بيونغ يانغ التجارب الأخيرة.

وقالت الدول الموقعة على الوثيقة إنها "تأسف بشدة للتهديد الخطير والكامل للسلم والأمن الاقليميين والدوليين الذي تشكله برامج الاسلحة النووية والصواريخ البالستية المستمرة التي طورتها جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية"، في إشارة للاسم الرسمي لكوريا الشمالية.

واضافت الدول الموقعة حسب نص الوثيقة "نشجع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية على تجنب اي استفزاز"، كما دعتها "لمواصلة المناقشات مع الولايات المتحدة حول نزع الأسلحة النووية".

وأطلقت كوريا الشمالية الخميس ما يعتقد أنه صاروخان بعد تدريبات عسكرية السبت.

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك