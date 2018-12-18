700 شخص يتلقون الدعم النفسي بعد اعتداء ستراسبورغ

هذا المحتوى تم نشره يوم 18 ديسمبر, 2018 04:21 م

إشعال شموع لإحياء ذكرى ضحايا اعتداء ستراسبورغ الإرهابي في إحدى ساحات المدينة في 16 كانون الأول/ديسمبر 2018

لا يزال خمسة جرحى من ضحايا اعتداء ستراسبورغ في المستشفيات، فيما استقبلت خلية الدعم النفسي للضحايا حوالى 700 شخص، وفق ما أعلنت السلطات المحلية الفرنسية الثلاثاء.

وتسبب الاعتداء الذي استهدف سوقا للميلاد مطلع الاسبوع الماضي بقتل خمسة أشخاص وجرح 12، عاد 5 منهم إلى بيوتهم، وفق ما أكد الثلاثاء حاكم منطقة با-رين (شرق) جان لوك ماركس، في حديث له على هامش تجمّع للجنة دعم محلية للجرحى.

وأضاف أن خلية مساعدة الضحايا والدعم النفسي التي تشكّلت في اليوم التالي للاعتداء "استقبلت حتى الآن 700 شخص".

وسيغلق مركز استقبال الضحايا أبوابه مساء الثلاثاء ليعاد فتحه الأربعاء في وسط مدينة ستراسبورغ حيث سيواصل استقبال الضحايا.

وشدّدت مندوبة الحكومة بشأن دعم الضحايا إليزابيث بيلسيز على أن "متابعة الضحايا خلال وقت طويل أمر مهم، فبعض الأشخاص لا يرغبون بالقدوم (للحصول على المساعدة) فوراً، بل بعد عدّة أشهر". وتابعت "رأينا ذلك في اعتداءات سابقة، من المهم أن يكون هناك مكانٌ يعثر فيه الأشخاص على عناصر المساعدة التي يحتاجون إليها، سواء فيما يتعلّق بإصلاح الأضرار التي طالت ممتلكاتهم، أو بشأن إدراكهم لحقوقهم".

وأضافت بيلسيز أن "هناك حاجة ملحّة لمتابعة حالات ما بعد الصدمة لدى بعض الضحايا، لأن الصور تعود إلى أذهانهم، وكذلك الخوف، وهنا أهمية تواجد دعم نفسي وأطباء لمساعدتهم".

وفي مساء 11 كانون الأول/ديسمبر، قام شريف شيكات الذي ارتكب عدة جرائم في السابق ومصنّف بأنه خطر بسبب راديكاليته الإسلامية من قبل السلطات، باقتحام الوسط التاريخي لمدينة ستراسبورغ، مسلّحاً بمسدس وسكين، قبل أن يهاجم عدداً من المارة ويحاول الهرب. وسمع بعض الشهود شيكات يصرخ بعبارة "الله أكبر".

ومساء الخميس، عثر عليه بعض عناصر الشرطة في أحد شوارع ستراسبورغ حيث فُقد أثره في السابق، وقتلوه.

وتعيش فرنسا تحت تهديد إرهابي شديد الخطورة منذ موجة الاعتداءات التي ضربت البلاد بشكل غير مسبوق بدءاً من عام 2015.

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