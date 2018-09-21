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هذا المحتوى تم نشره يوم 21 سبتمبر, 2018 07:11 ص 21 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:11

قتل 79 شخصا على الاقل في غرق عبارة في جنوب بحيرة فيكتوريا في تنزانيا الخميس كما أعلن التلفزيون الرسمي نقلا عن حاكم منطقة موانزا.

وقال التلفزيون "في الوقت الراهن، الحصيلة تصل الى 79 قتيلا" نقلا عن جون مونغيلا. وكانت الحصيلة السابقة تشير الى مقتل 44 شخصا.

وأوضح التلفزيون أن عدد الناجين لا يزال 37 شخصا وانه لم يتم العثور على ناجين آخرين منذ استئناف عمليات الانقاذ صباح الجمعة.

وكانت العبارة "ام في نيريري" تقل نحو 200 راكب وهو ما يوازي ضعفي قدرة حمولتها، حين غرقت قرب جزيرة اوكارا بعد ظهر الخميس بحسب وسائل الاعلام الرسمية.

وقالت وكالة الخدمات الكهربائية والميكانيكية في تنزانيا، المسؤولة عن خدمات العبارات ان عدد الركاب الذين كانوا على متن العبارة لا يزال غير واضح.

وكانت العبارة تحمل أيضا بضائع عندما انقلبت قرب رصيف الميناء. ولم يتضح على الفور سبب الحادث لكن غرق السفن غالبًا ما يرجع إلى الحمولة الزائدة.

وغالبا ما تكون الحصيلة كبيرة بسبب عدم وجود سترات للنجاة على متن السفينة ولأن العديد من الركاب لا يعرفون السباحة.

في عام 1996، قتل ما يقرب من 700 شخص في غرق عبارة في بحيرة فيكتوريا.

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