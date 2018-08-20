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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 أغسطس, 2018 04:29 م 20 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:29

عمال إنقاذ في قرية سيفيتا في مقاطعة كالابريا بجنوب إيطاليا مساء 20 آب/أغسطس 2018.

لقي ثمانية من هواة المشي في الطبيعة مصرعهم ولا يزال خمسة آخرون في عداد المفقودين إثر فيضان جدول جبلي فجأة في منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا، بحسب ما أعلنت السلطات مساء الاثنين.

وقال متحدث باسم وحدة الحماية المدنية المحلية لوكالة فرانس برس "لدينا رسميا ثمانية قتلى، ولكن لا يمكننا ان نستبعد امكانية ان ترتفع هذه الحصيلة".

وأضاف "وفقاً لمعلوماتنا فقد كان هناك حوالى 30 شخصا في المكان ضمن ثلاث مجموعات".

ولاحقاً خلال المساء أكدت إدارة الأمن في كوزينتسا، عاصمة مقاطعة كالابريا، حصيلة القتلى الثمانية، مشيرة إلى أنه تم أيضا إنقاذ ما مجموعه 23 شخصاً وأن عمليات البحث لا تزال مستمرة للعثور على خمسة مفقودين.

وبحسب إدارة الأمن فإن هؤلاء الأشخاص كانوا ضمن مجموعتين تضم كل منهما 18 شخصاً.

من جهتها أفادت صحيفة كورييري ديلا سيرا أن القتلى الثمانية هم أربعة رجال وأربع نساء، مشيرة إلى أنه بين الناجين الـ23 هناك طفلان بينهما فتاة أصيبت بانخفاض في حرارة الجسم مما استدعى نقلها على متن طوافة إلى المستشفى.

وبحسب الإعلام المحلي فإن بين المفقودين الخمسة مرشد محلي.

وأعلن قائد الحماية المحلية في المقاطعة كارلو تانسي أن وحداته استقدمت كشّافات ضوئية ضخمة لمواصلة عمليات البحث خلال الليل.

وكان هواة المشي في الطبيعة يسيرون قرب جدول راغانيلو في متنزه بولينو الوطني حين وقعت الكارثة، بحسب الاعلام المحلي.

ونقلت وسائل الاعلام عن أحد الناجين وهو هولندي "سقطت علينا فجأة كميات ضخمة من المياه. لم يكن لدينا وقت لفعل أي شيء. كنت محظوظًا. كان أمرا لا يصدّق. كان جحيماً".

وكانت المنطقة شهدت الاثنين هطول أمطار غزيرة لساعات طويلة رافقتها رياح قوية. إلا أن هذه الاحوال الجوية السيئة تحسّنت لاحقا.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب