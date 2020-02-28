هذا المحتوى تم نشره يوم 28 فبراير, 2020 11:13 ص

عامل ينظف حافلة في طهران ضمن جهود الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

أعلنت إيران الجمعة وفاة ثمانية أشخاص جراء فيروس كورونا المستجدّ ما يرفع عدد الوفيات إلى 34 في الجمهورية الإسلامية التي تعدّ واحدة من أكثر الدول تأثراً بانتشار الفيروس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور إنه تم تسجيل 143 إصابة جديدة في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، ما يرفع عدد الإصابات المؤكدة إلى 388 في البلاد.

وأوضح أنّ بين المصابين الجدد 64 في طهران، مضيفاً أنّ عدد المحافظات التي سجّلت فيها إصابات 24.

وقال "نحن الآن في مرحلة تشهد زيادة في الإصابات"، متوقعاً استمرار هذه الحال "لبضعة أيام أو حتى لأسابيع".

وهذا العدد من الإصابات في يوم واحد هو الأعلى في إيران منذ الإعلان عن الإصابة الأولى في 19 شباط/فبراير في مدينة قم.

وأضاف جهانبور أنّ ثمة 73 مصابا تعافوا وغادروا المستشفيات في الأيام القليلة الماضية.

وكان وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي أعلن الجمعة أنّ كل المدارس ستغلق أبوابها من السبت حتى الثلاثاء.

وقال للتلفزيون الإيراني "نحن أمام أسبوع صعب جداً".

وسجّلت إيران أعلى عدد من الإصابات بالفيروس خارج الصين حيث كان كورونا المستجد بدأ انتشاره.

وبين المسؤولين الإيرانيين الذي نقلت إليهم العدوى نائبة الرئيس معصومة ابتكار، وهي واحدة من سبعة نواب للرئيس حسن روحاني، بالإضافة إلى نائب وزير الصحة ايرج حريرجي.

وكانت السلطات الإيرانية فرضت قيودا الأربعاء على الرحلات المحلية لمن ثبتت إصابتهم بالفيروس أو يشتبه بإصابتهم به.

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