هذا المحتوى تم نشره يوم 17 فبراير, 2020 03:48 م

عناصر من الخوذ البيضاء" يبحثون عن ناجين بين الأنقاض بعد غارات جوية على قرية أبين سمعان في ريف حلب الغربي في 10 شباط/فبراير 2020

اعلنت الامم المتحدة الاثنين ان المواجهات في شمال غرب سوريا "بلغت مستوى مرعبا" وادت الى فرار 900 الف شخص منذ بدء هجوم النظام في كانون الاول/ديسمبر.

وقال مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية مارك لوكوك في بيان "نعتقد الان ان 900 الف شخص نزحوا منذ الاول من كانون الاول/ديسمبر غالبيتهم الكبرى من النساء والاطفال".

والحصيلة السابقة التي اعلنتها الامم المتحدة الخميس الفائت بلغت 800 الف نازح.

واضاف لوكوك "انهم مصدومون ومجبرون على النوم في العراء وسط الصقيع لان مخيمات (اللاجئين) تضيق بهم. الامهات يشعلن البلاستيك لتدفئة اولادهن ويموت رضع وأطفال من شدة البرد".

وشن النظام السوري بدعم من موسكو في كانون الاول/ديسمبر هجوما على محافظة ادلب في شمال غرب البلاد، المعقل الاخير للفصائل المعارضة والجهادية.

واعتبر المسؤول الاممي ان "العنف في شمال غرب سوريا اعمى"، داعيا الى "خيار وحيد" هو وقف اطلاق النار، وتابع "نتلقى معلومات مفادها ان امكنة وجود النازحين هي مستهدفة اليوم ما يؤدي الى قتلى وجرحى وعمليات فرار جديدة".

وقال لوكوك ايضا "حتى العاملون في المجال الانساني نزحوا وقتلوا"، مشيرا الى ان "بعثة اغاثة هائلة" في طريقها من تركيا الى سوريا، لكن حجم المأساة "تجاوزها".

واسفر النزاع في سوريا منذ 2011 عن اكثر من 380 الف قتيل.

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