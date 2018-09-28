أعلنت جمعية "سويسرا الرقمية" بالتعاون مع "بيلانز"، و"هاندل - تسايتونغ"، المجلتيْن السويسريتيْن الرئيسيتيْن المتخصصتيْن في الشأن الإقتصادي الصادرتيْن باللغة الألمانية، وصحيفة "لوتون" الناطقة باللغة الفرنسية عن قائمة الرواد السويسريين المائة في المجال الرقمي لهذا العام.
ووفقا للبيان الصحفي الصادر يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، تهدف هذه المبادرة التي دخلت عامها الثالث هذه السنة إلى تسليط الضوء على الرواد السويسريين المائة الأوائل الذي "يضطلعون بالادوار الأهم في مجال الرقمنة" وإلى تشجيعهم .
واشتملت القائمة المنشورة على وجوه وأسماء تمتد من رؤساء ومديري شركات ناشئة إلى أفراد رواد في مجال الإبتكار في هذا المجال.
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وتصنّف جمعية "سويسرا الرقمية" هؤلاء الرواد إلى عشر فئات: المغتربون، والمشروعات الناشئة (تناهز قيمة استثماراتها الأجمالية بمليار فرنك سويسري)، والمموّلون، والباحثون، والشغوفون بالرقمنة، والمروّجون لها، والمبتكرون، والمخلصون لهذا القطاع، والتكنولوجيا الطلائعية.
وبلغت نسبة النساء من بين هؤلاء الرواد ر هذا العام 27% مقابل 13% في العام الماضي، في مجال يشهد حتى الآن هيمنة كبرى للرجال.
وينحدر هؤلاء الرواد في المجال الرقمي من جميع المناطق السويسرية، على الرغم من أن الأغلبية العظمى ياتون من سويسرا الناطقة بالألمانية. ويعيش 20% من هؤلاء في الخارج.
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