هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أكتوبر, 2019 10:47 ص

Data held by around 7,500 Swiss financial institutions like banks, trusts, and insurers were used to compile the information. (© Keystone / Alessandro Della Valle)

في ثاني عملية تبادل للبيانات على الإطلاق كجزء من معاهدة التبادل التلقائي العالمي للمعلومات (AEOI)، شاركت سويسرا معلومات مصرفية مع 63 دولة شريكة.

هيئة الضرائب الفدرالية السويسرية أعلنت يوم الإثنيْن 7 أكبوبر الجاري أنها كشفت تفاصيل حوالي 3.1 مليون حساب مصرفي يحتفظ بها أجانب إلى بلدانهم الأصلية. في المقابل تلقتمعلومات حول حسابات مصرفية (2.4 مليون حساب) تابعة لمواطنين سويسريين مقيمين في 75 دولة شريكة.



كان أكبر تبادل للبيانات (في كلا الاتجاهين) مع ألمانيا، تماما كما كان عليه الحال في عام 201 أيضا. وأصبح اتفاق التبادل التلقائي ساري المفعول في عام 2017 وحدث أول تبادل للبيانات في العام الموالي.



هذه المرة، تلقت سويسرا بيانات مالية من 75 دولة، لكن في المقابل قدمت بيانات ل63 دولة فقط. وذلك لأن 12 دولة لم تف بمتطلبات أمن البيانات والسرية الضرورية (بليز، بلغاريا، كوستاريكا، كوراساو، مونتسيرات، رومانيا، سانت فنسنت وجزر غرينادين ، قبرص) أو اختارت عدم استلام البيانات السويسرية من الأصل (جزر برمودا وجزر فرجن البريطانية وجزر كايمان وجزر تركس وكايكوس).



وتتوقع السلطات السويسرية أن يتم توسيع شبكة البلدان الأعضاء في اتفاق التبادل التلقائي لتصل إلى 90 بلدا في العام المقبل.



swissinfo.ch/ع.ع

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