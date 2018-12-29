هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 09:00 ص

ليست العولمة مجرد عملية اقتصادية وتجارية ولكن لها أيضا جوانب اجتماعية وسياسية وثقافية.

(Keystone)

كانت سويسرا البلد الأكثر عولمة في العالم، وفقا لمسح أجراه في عام 2016 معهد KOF السويسري لأبحاث الظرفية الإقتصادية. فقد عادت الكنفدرالية مجددا لتصدر قمة الترتيب بعد تراجع إلى المرتبة الثانية في عام 2015.

في المواقع الموالية جاءت كلّ من هولندا وبلجيكا متبوعة بالسويد والمملكة المتحدة. وفيما احتلت الولايات المتحدة المركز الثالث والعشرين، حلّت جزر القمر وأفغانستان وغينيا بيساو في آخر مراتب التصنيف الذي شمل 195 دولةرابط خارجي ونُشرت نتائجه يوم الخميس 27 ديسمبر الجاري.

في الأثناء، يقول خبراء في المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ إن البلدان الأصغر حجما تنزع للتواجد في مراتب أعلى في هذا التصنيف مقارنة بالبلدان الأكبر حجما.

ويأتي هذا التوجّه نتيجة لارتفاع درجة اعتمادها المتبادل على البلدان المجاورة لها مثلا، وهو ما يترك الإقتصاديات الوطنية الأكبر حجما حول العالم في المواقع الوسطى من الترتيب.

منهجيا، يعمل مؤشر العولمةرابط خارجي لمعهد KOF التابع للمعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ على قياس الأبعاد الإقتصادية والإجتماعية والسياسية للعولمة في الفترة الفاصلة ما بين عامي 1970 و2016. كما يُستخدم لرصد التغيّرات الجارية في مستوى عولمة مختلف البلدان على مدى فترة طويلة من الزمن.

في هذا الصدد، يقول المعهد السويسري لأبحاث الظرفية الإقتصادية KOF: "لقد ارتفع مستوى العولمة في شتى أنحاء العالم بسرعة بين عامي 1990 و2007، لكن الأزمة المالية والركود الذي تلاها أدّيا إلى إبطاء تطوره".

في عام 2016، ارتفع مستوى العولمة بشكل طفيف فقط، فيما راوحت العولمة الإقتصادية مكانها. ويضيف مُعدّو التقرير أنه بالرغم من أن العولمة المالية استمرت في النمو، إلا أن التكامل التجاري كان سلبيا في حين أن العولمة السياسية والإجتماعية كانت بصدد الإزدياد.

swissinfo.ch/ك.ض

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The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

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