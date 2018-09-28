هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2018 09:26 ص 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:26

تترواح أوجه الحياة في سويسرا بين التمسّك بالتقاليد والريادة في مجالات الابتكار. (© KEYSTONE / GAETAN BALLY)

أعلنت جمعية "سويسرا الرقمية" بالتعاون مع "بيلانز"، و"هاندل - تسايتونغ"، المجلتيْن السويسريتيْن الرئيسيتيْن المتخصصتيْن في الشأن الإقتصادي الصادرتيْن باللغة الألمانية، وصحيفة "لوتون" الناطقة باللغة الفرنسية عن قائمة الرواد السويسريين المائة في المجال الرقمي لهذا العام.

وفقا للبيان الصحفي الصادر يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، تهدف هذه المبادرة التي دخلت عامها الثالث هذه السنة إلى تسليط الضوء على الرواد السويسريين المائة الأوائل الذي "يضطلعون بالأدوار الأهم في مجال الرقمنة"، وإلى تشجيعهم .

واشتملت القائمة المنشورة على وجوه معروفة وأسماء أقل شهرة تمتد من رؤساء ومديري شركات ناشئة إلى أفراد رواد في مجال الإبتكار في هذا المجال.

+ عصر الأتمتة لا يُخيف أرباب العمل السويسريين

جمعية "سويسرا الرقمية" تُصنّف هؤلاء الرواد إلى عشر فئات: المغتربون، والمشروعات الناشئة (تناهز قيمة استثماراتها الإجمالية مليار فرنك)، والمموّلون، والبحاثة، والشغوفون بالرقمنة، والمروّجون لها، والمبتكرون، والمخلصون لهذا القطاع، والتكنولوجيا الطلائعية.

هذا العام، بلغت نسبة النساء من بين هؤلاء الرواد 27% مقابل 13% في العام الماضي، في مجال يشهد حتى الآن هيمنة كبرى للعنصر الرجالي.

عموما، ينحدر هؤلاء الرواد في المجال الرقمي من جميع المناطق السويسرية، على الرغم من أن الأغلبية العظمى يقدمون من الأنحاء المتحدثة بالألمانية من البلاد، فيما يعيش 20% من هؤلاء في الخارج.

swissinfo.ch/ع.ع

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة الكشف عن الروّاد السويسريين المائة في المجال الرقمي 28 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 09:26 أعلنت جمعية "سويسرا الرقمية" بالتعاون مع "بيلانز"، و"هاندل - تسايتونغ"، المجلتيْن السويسريتيْن الرئيسيتيْن المتخصصتيْن في الشأن الإقتصادي الصادرتيْن باللغة الألمانية، وصحيفة "لوتون" الناطقة باللغة الفرنسية عن قائمة الرواد السويسريين المائة في المجال الرقمي لهذا العام. وفقا للبيان الصحفي الصادر يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، تهدف هذه المبادرة التي دخلت عامها الثالث هذه السنة إلى تسليط الضوء على الرواد السويسريين المائة الأوائل الذي "يضطلعون بالأدوار الأهم في مجال الرقمنة"، وإلى تشجيعهم . واشتملت القائمة المنشورة على وجوه معروفة وأسماء أقل شهرة تمتد من رؤساء ومديري شركات ناشئة إلى أفراد رواد في مجال الإبتكار في هذا المجال. + عصر الأتمتة لا يُخيف أرباب العمل السويسريين جمعية "سويسرا الرقمية" تُصنّف هؤلاء الرواد إلى عشر فئات: المغتربون، والمشروعات الناشئة (تناهز قيمة استثماراتها الإجمالية مليار فرنك)، والمموّلون، والبحاثة، والشغوفون بالرقمنة، والمروّجون لها، والمبتكرون، والمخلصون لهذا القطاع، والتكنولوجيا الطلائعية. هذا العام، بلغت نسبة النساء من بين هؤلاء الرواد 27% مقابل 13% في العام الماضي، في مجال يشهد حتى الآن هيمنة كبرى للعنصر الرجالي. عموما، ينحدر هؤلاء الرواد في المجال الرقمي من جميع المناطق السويسرية، على الرغم من أن الأغلبية العظمى يقدمون من الأنحاء المتحدثة بالألمانية من البلاد، فيما يعيش 20% من هؤلاء في الخارج.