أعلنت جمعية "سويسرا الرقمية" بالتعاون مع "بيلانز"، و"هاندل - تسايتونغ"، المجلتيْن السويسريتيْن الرئيسيتيْن المتخصصتيْن في الشأن الإقتصادي الصادرتيْن باللغة الألمانية، وصحيفة "لوتون" الناطقة باللغة الفرنسية عن قائمة الرواد السويسريين المائة في المجال الرقمي لهذا العام.
وفقا للبيان الصحفي الصادر يوم الخميس 27 سبتمبر 2018، تهدف هذه المبادرة التي دخلت عامها الثالث هذه السنة إلى تسليط الضوء على الرواد السويسريين المائة الأوائل الذي "يضطلعون بالأدوار الأهم في مجال الرقمنة"، وإلى تشجيعهم .
واشتملت القائمة المنشورة على وجوه معروفة وأسماء أقل شهرة تمتد من رؤساء ومديري شركات ناشئة إلى أفراد رواد في مجال الإبتكار في هذا المجال.
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جمعية "سويسرا الرقمية" تُصنّف هؤلاء الرواد إلى عشر فئات: المغتربون، والمشروعات الناشئة (تناهز قيمة استثماراتها الإجمالية مليار فرنك)، والمموّلون، والبحاثة، والشغوفون بالرقمنة، والمروّجون لها، والمبتكرون، والمخلصون لهذا القطاع، والتكنولوجيا الطلائعية.
هذا العام، بلغت نسبة النساء من بين هؤلاء الرواد 27% مقابل 13% في العام الماضي، في مجال يشهد حتى الآن هيمنة كبرى للعنصر الرجالي.
عموما، ينحدر هؤلاء الرواد في المجال الرقمي من جميع المناطق السويسرية، على الرغم من أن الأغلبية العظمى يقدمون من الأنحاء المتحدثة بالألمانية من البلاد، فيما يعيش 20% من هؤلاء في الخارج.
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