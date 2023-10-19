للاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعي

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كيف تنظر سويسرا عبر صحافتها إلى ما يجري في البلدان العربية؟ نأخذكم.ن ضمن هذه التّغطيّة الأسبوعيّة في جولة عبر أبرز عناوين الصحف السويسرية في تغطيتها للشأن العربي.
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