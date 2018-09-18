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تخصص كيميائيات "كلاريان" تعلن ابرامها اتفاقا استراتيجيا شاملا مع شريك سعودي

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بمقتضى الشراكة الجديدة، ستعيد شركة "كلاريانت " النظر في هيكلتها وستوسّع من عضوية مجلس إدارتها ليشمل أعضاء يعيّنهم الشريك السعودي.

(© KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAS)

وقعت شركة "كلاريان" السويسرية المتخصصة في تصنيع المواد الكيمائية مذكّرة تفاهم للدخول في شراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية التي تعرف بمختصر"سابك". هذا الإتفاق ستنجرّ عنه إعادة هيكلة كبرى للشركة السويسرية فضلا عن إدخال تغييرات مهمة في الإدارة وفي مجلس الإدارة.

وفي يوم الثلاثاء 18 سبتمبر الجاري، قالت شركة كلاريانرابط خارجي إن التعاون سيشهد دمج وحدات من الشركتيْن في قسم جديد للمواد عالية الأداء. وسيركّز هذا القسم جهوده على إنتاج مجموعة من اللدائن الحرارية للإلكترونيات الذكية، وللرعاية الصحية، والفضاء، وصناعة السيارات، والروبوتات، والتصنيع المضاف، والطاقة المتجددة، وقطاعات النقل الإلكتروني. 

في السياق، سيتم التفويت في بعض خطوط الأعمال الأخرى، بما في ذلك وحدة التخصصات الطبية في كلاريان، بحلول عام 2020، حال الإنتهاء كما هو متوقّع من المصادقة على الصفقة مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابكرابط خارجي" من الجهات التنظيمية. وفي وقت سابق من هذا الشهر، استحوذت الشركة السعودية على 25% من حصة كلاريانت.

في المقابل، أوضحت الشركة السويسرية من جانبها أنها ستحتفظ بالحصة الأكبر في هذا التعاون المشترك، وهو التعاون الذي تقدّر الشركة السويسرية أن يؤدي إلى زيادة المبيعات لتبلغ 9 مليارات فرنك بحلول عام 2021 مقارنة بـ 6.4 مليار فرنك في عام 2017. غير أن الشركة لم تذكر في بيانها ما إذا كانت هذه التغييرات ستؤثّر على الوظائف وهل ستؤدي إلى تسريح عمال في مقرها بمدينة بازل أم لا.

المدير التنفيذي الحالي لكلاريان، هاريولف كوتّمان، سيُصبح رئيسا لمجلس إدارة جديد وموسّع، سيضم في المستقبل أربعة مرشّحين من طرف شركة "سابك" السعودية. كما سيتولّى المدير التنفيذي الحالي لشركة "سابك"، إرنستو أوكيلّو، خطة المدير التنفيذي لشركة كلاريان، ليقوم بنفس المهام التي كان يتولاها من قبل كوتّمان.

وقال كوتّمان في بيان: "إن إثراء المحفظة المالية للشركة مع استمرار استراتيجية كلاريان من شأنه أن يُمكّن المجموعة من احراز نجاحات مهمة في تخصصات ذات قيمة أعلى، كما سيسمح للمجموعة بزيادة كبيرة في خلق أرباح لجميع أصحاب الأسهم المشاركين في المجموعة".

swissinfo.ch/mga

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