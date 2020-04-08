من يكسب أكثر- صيدلي أم مدير خدمات لوجستية؟ طبيب مساعد أم مديرة حضانة أطفال؟ في جولة الرواتب السويسرية لهذا العام، نركّز الانظار على الوظائف التي يعمل أصحابها بجد خاصة أثناء أزمة كوفيد - 19.
في كل عام ينشر مكتب الاقتصاد والعمل في كانتون زيورخرابط خارجي كتاب بيانات الأجور الذي يغطي مجموعة واسعة من المهنرابط خارجي ضمن 800 صفحة. ويستند إلى احصاءات الاجور وتفاصيل العقود في جميع أنحاء سويسرا.
فلنلقي نظرة خاطفة على قسائم أجور بعض الأشخاص الذين هناك إقبال كبير على خدماتهم بشكل خاص في أعقاب وباء كوفيد - 19.
الرعاية الصحية
الصيادلة
عمال الصناعة
التجارة بالتجزئة
التوصيل والتواصل
الإعلام
التنظيف والتخلّص من النفايات
في حين أن الرواتب السويسرية قد تبدو مرتفعة في نظر القاطنين خارج سويسرا، من المهم أن نتذكر أن تكلفة المعيشة في سويسرا عالية جدًا. على سبيل المثال، ينفق الناس حوالي ثلث دخلهم على الإيجار وحده.
(نقله من الإنجليزية: عبد الحفيظ العبدلي)