تصفّح

تخطي شريط التصفح

وظائف رئيسية

سوق العمل السويسرية

تقرير حول الأجور كم يكسب الموظفون السويسريون حاليا؟

من يكسب أكثر- صيدلي أم مدير خدمات لوجستية؟ طبيب مساعد أم مديرة حضانة أطفال؟ في جولة الرواتب السويسرية لهذا العام، نركّز الانظار على الوظائف التي يعمل أصحابها بجد خاصة أثناء أزمة كوفيد - 19. 

في كل عام ينشر مكتب الاقتصاد والعمل في كانتون زيورخرابط خارجي كتاب بيانات الأجور الذي يغطي مجموعة واسعة من المهنرابط خارجي ضمن 800 صفحة. ويستند إلى احصاءات الاجور وتفاصيل العقود في جميع أنحاء سويسرا.

فلنلقي نظرة خاطفة على قسائم أجور بعض الأشخاص الذين هناك إقبال كبير على خدماتهم بشكل خاص في أعقاب وباء كوفيد - 19.

الرعاية الصحية

طبيب يجري عملية

في المستشفى، يكسب الطبيب الرئيس 13000 فرنك سويسري شهريًا؛ وتحصل الممرضة الرئيسة والأطباء المساعدين على 7555 فرنك سويسري - مقارنة بـ 5600 فرنك سويسري للممرضات الأخريات و 3955 فرنك سويسري لمساعدي التمريض. يحصل المسعفون الطبيون على 6500 فرنك سويسري، بينما يحصل مقدمو الرعاية المبتدئون في دور التمريض على 3850 فرنك سويسري. ويكسب عامل المختبر 4575 فرنك سويسري.

(© Keystone / Gaetan Bally)

الصيادلة

رجل يكتب على لوحة

كسب مطور الأدوية في سويسرا 11100 فرنك سويسري. ويبدأ الصيادلة الذين يوزعون الأدوية بمرتب 6900 فرنك سويسري. يكسب الصيدلي البالغ أكثر من 40 عامًا مع 15 عامًا من الخبرة 8500 فرنك سويسري.

(Keystone / Ti-press / Pablo Gianinazzi)

عمال الصناعة

صناعة الورق

بشكل عام، يبدأ الشخص الذي يصنع المنتجات الورقية أو الصابون بمرتب شهري قيمته 3900 فرنك سويسري. ويقترب المعدل من 6000 إلى 7000 فرنك سويسري من خلال التدريب والخبرة.

(Keystone / Urs Flueeler)

التجارة بالتجزئة

إمرأة بمتجر لبيع الخبز

يكسب الخباز الحاصل على شهادة الكفاءة الفدرالية 4100 فرنك سويسري في الشهر. بالنسبة إلى صانع الجبن المساعد، فيبلغ مرتبه 4975 فرنكًا سويسريًا، بينما يحصل صانع الجبن الرئيسي على 5875 فرنك سويسري. الأجر الأولي لمساعد متجر سوبرماركت هو 4000 فرنك سويسري، مع دفع المزيد مقابل العمل في المساء والليل والأحد. هل تتساءل عن عمال التوصيل؟ انظر الفئة التالية.

(Keystone / Gaetan Bally)

التوصيل والتواصل

امرأة توزع الرسائل

يبدأ عامل البريد بمرتب قدره 4000 فرنك سويسري، بينما يحصل رؤساء مكاتب البريد والمديرون اللوجستيون على 5300 فرنك سويسري. يتم دفع المزيد مقابل الليالي والعطلات وعطلات نهاية الأسبوع. سعر البدء في شركات التوصيل الخاصة هو 3500 فرنك سويسري، بينما يحصل محمّلو الدراجات على 4000 فرنك سويسري. بالنسبة لشخص يعمل في شركة اتصالات متنقلة، فإن الراتب المبدئي هو 4500 فرنك سويسري. تدفع الوظائف في دعم تكنولوجيا المعلومات 4800 فرنك سويسري للبدء وتصل إلى حوالي 8000 فرنك سويسري في المستوى الأعلى.

(Keystone / Christian Beutler)

الإعلام

منتج تلفزيوني

في عامهم الأول، يكسب الصحفيون عادةً حوالي 5،575 فرنك سويسري شهريًا. يحصل منتجو التلفزيون على 6300 فرنك سويسري. بالنسبة للعامل في كشك لبيع الصحف، يبلغ الأجر حوالي 3900 فرنك سويسري.

(Keystone/Ennio Leanza)

التنظيف والتخلّص من النفايات

منظّف يجمع القمامة

يحصل عمال التنظيف الذين يعملون لدى الحكومة الفدرالية على 3400 فرنك سويسري في البداية؛ الحد الأقصى هو 4450 فرنك سويسري. العمال الذين يجمعون القمامة ويفرّغون الصناديق العامة ويجمعون النفايات الخاصة يكسبون 3900 فرنك سويسري للبدء ؛ يمكن للمديرين الذين تزيد أعمارهم عن 40 سنة كسب أكثر من 7 آلاف فرنك سويسري.

(Keystone / Ennio Leanza )

في حين أن الرواتب السويسرية قد تبدو مرتفعة في نظر القاطنين خارج سويسرا، من المهم أن نتذكر أن تكلفة المعيشة في سويسرا  عالية جدًا. على سبيل المثال، ينفق الناس حوالي ثلث دخلهم على الإيجار وحده.

مُتابعة مستمرة فيروس كورونا: هذا هو الوضع في سويسرا

تُعتبر سويسرا إحدى البلدان الأكثر تضرّراً - مقارنة بعدد السكان - من فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، حيث سُجّلت فيها حتى الساعة الثالثة بعد ...

Neuer Inhalt

اشتراك في النشرة الاخبارية

كي لا تفوتك أهمّ مقالاتنا: اشترك في النشرة الإخبارية الأسبوعية الآن!
Newsletter


(نقله من الإنجليزية: عبد الحفيظ العبدلي)

وسوم

Neuer Inhalt

Horizontal Line

Instagram FR

Rejoins-nous sur Instagram

Rejoins-nous sur Instagram

subscription form

قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية

اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك