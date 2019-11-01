هذا المحتوى تم نشره يوم 01 نوفمبر, 2019 04:11 م

احتج سائقي سيارات الأجرة في جنيف عدة مرات ضد ما يرون أنه يقلل من الأجور.

(Keystone / Salvatore Di Nolfi)

قررت سلطات كانتون جنيف تصنيف خدمة "أوبر" كمشغّل، الأمر الذي سيضطرها إلى دفع المزايا الاجتماعية التي ينصّ عليها القانون للسائقين الذين يتعاملون معها، وإلّا فإنه لن يُسمح لها بمتابعة العمل في الكانتون الواقع غرب سويسرا.



في حديث مع قناة التلفزيون العمومي الناطقة بالألمانية SRF، قال ماورو بوجّيا، رئيس الحكومة المحلية لكانتون جنيف إن خدمة النقل من هذا النوع تخضع لقانون مركبات الأجرة والنقل المعمول به، هذا يعني أن "أوبر" لا تفي حاليًا بالتزاماتها القانونية وستضطر إلى توظيف سائقيها بشكل رسمي ودفع مزاياهم الاجتماعية، كالمعاشات التقاعدية على سبيل المثال، كما تفعل شركات مركبات الأجرة الأخرى.

وفقًا لأعمال تدقيق أجراها كانتون جنيف، اتضح أنه يتم استخدام معايير مثل الأسعار والفواتير وحتى نظام التقييم للسائقين العاملين في خدمة "أوبر"، ولهذا السبب، رفضت السلطات حجج محامي أوبر الذي زعم أن سائقيهم "يعملون لحسابهم الخاص".

وفي تصريحاته، أعلن بوجّيا أن "كانتون جنيف سيحظر أوبر حتى تصحح الشركة الانتهاكات وتبدأ بالعمل بانسجام مع القانون".

في الواقع، فإن ما تخشى منه السلطات هي مصيدة الفقر التي تنتظر سائقي أوبر عند تقاعدهم دون أن يكون لديهم أي تأمين تقاعد، الأمر الذي سيُجبر السلطات على تغطية تكاليف معيشتهم من المال العمومي.

أمام خدمة أوبر الآن 30 يومًا للطعن بالقرار. وحتى ذلك الحين، يُسمح للشركة بالاستمرار بالعمل، ولكن بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري، يجب على "أوبر" إما توظيف السائقين العاملين لديها بشكل رسمي ودفع مزاياهم الإجتماعية أو الذهاب إلى القضاء للطعن في القرار.



SRF/ث.س

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة سلطات جنيف لشركة "أوبر": وظّفي سائقيك أو آرحلي! 01 نوفمبر 2019 - آخر تحديث - 16:11 قررت سلطات كانتون جنيف تصنيف خدمة "أوبر" كمشغّل، الأمر الذي سيضطرها إلى دفع المزايا الاجتماعية التي ينصّ عليها القانون للسائقين الذين يتعاملون معها، وإلّا فإنه لن يُسمح لها بمتابعة العمل في الكانتون الواقع غرب سويسرا. في حديث مع قناة التلفزيون العمومي الناطقة بالألمانية SRF، قال ماورو بوجّيا، رئيس الحكومة المحلية لكانتون جنيف إن خدمة النقل من هذا النوع تخضع لقانون مركبات الأجرة والنقل المعمول به، هذا يعني أن "أوبر" لا تفي حاليًا بالتزاماتها القانونية وستضطر إلى توظيف سائقيها بشكل رسمي ودفع مزاياهم الاجتماعية، كالمعاشات التقاعدية على سبيل المثال، كما تفعل شركات مركبات الأجرة الأخرى. وفقًا لأعمال تدقيق أجراها كانتون جنيف، اتضح أنه يتم استخدام معايير مثل الأسعار والفواتير وحتى نظام التقييم للسائقين العاملين في خدمة "أوبر"، ولهذا السبب، رفضت السلطات حجج محامي أوبر الذي زعم أن سائقيهم "يعملون لحسابهم الخاص". وفي تصريحاته، أعلن بوجّيا أن "كانتون جنيف سيحظر أوبر حتى تصحح الشركة الانتهاكات وتبدأ بالعمل بانسجام مع القانون". في الواقع، فإن ما تخشى منه السلطات هي مصيدة الفقر التي تنتظر سائقي أوبر عند تقاعدهم دون أن يكون لديهم أي تأمين تقاعد، الأمر الذي سيُجبر السلطات على تغطية تكاليف معيشتهم من المال العمومي. أمام خدمة أوبر الآن 30 يومًا للطعن بالقرار. وحتى ذلك الحين، يُسمح للشركة بالاستمرار بالعمل، ولكن بحلول نهاية شهر نوفمبر الجاري، يجب على "أوبر" إما توظيف السائقين العاملين لديها بشكل رسمي ودفع مزاياهم الإجتماعية أو الذهاب إلى القضاء للطعن في القرار.