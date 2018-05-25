هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مايو, 2018 10:08 ص 25 مايو 2018 - آخر تحديث - 10:08

أظهر تقييم جديد أن الشّركة السّويسريّة للسّكك الحديديّة هي الأفضل على المستوى الأوروبي فيما يتعلّق بخدمة الدّراجات الهوائيّة والألعاب الشّتويّة والعائلات المصحوبة بأطفال والرّكاب من ذويي الإحتياجات الخاصّة.

(Keystone)

احتلّت الشّركة الفدراليّة للسّكك الحديديّة المركز الأوّل متقدمة على مثيلاتها في القارة وذلك في مقارنة شملت أداء 16 شركة أوروبيّة.

الشّركة السّويسريّة تفوقت على نظيرتيها الألمانيّة والأستراليّة اللّتان احتلّتا المركزين الثّاني والثّالث، بحسب تقرير مقارنة القطاراترابط خارجي، الذي تم إنجازه بناء على طلب من منصّة "Loco2" للحجوزات. فقد تصدّرت سويسرا القائمة فيما يتعلّق بأربع فئات من بين اثني عشرة، وهي الدّراجات والرّياضات الشّتويّة والعائلات المصحوبة بأطفال والرّكاب من ذوي الإحتياجات الخاصّة. فيما احتلت المركز الثّاني في ثلاث فئات أخرى وهي المأكولات والمدافعون عن البيئة والأزواج (أو الشركاء).

جاء في التّقرير أنّ "القطارات السّويسريّة تعمل وراء الحدود السّويسريّة أيضاً، وسواء داخل سويسرا أو خارجها في رحلاتها الدّوليّة، وجدنا أنّها وبشكل موحّد ممتازة".

لم تتخلّف شركة السّكك الحديديّة الألمانيّة دويتشة بان (Deutsche Bahn) كثيراً عن نظيرتها السّويسريّة، حيث احتلّت المراكز الأولى فيما يتعلّق بالمدافعين عن البيئة وبالمسافرين مع شنطة الظهر وفي تأمين الأجواء الهادئة. أمّا شركة السّكك الحديديّة الإيطاليّة ترينيطاليا (Trenitalia) فقد كانت الأفضل بالنّسبة للمسافرين بدرجة رجال الأعمال، بينما كانت الشّركة الفرنسيّة (SNCF) الأفضل فيما يتعلق بسرعة السّفر بين مراكز المدن.

يُشار إلى أن التّقرير اهتم بمُعاينة السّرعة العالية والقطارات التي تقطع مسافات طّويلة في رحلات نهارية تزيد مسافتها عن أربع مائة كيلومتر أما الخدمات فقد تم تقييمها اعتماداً على استبيان للرأي وبحث أصليّ.

تصنيف أوروبي سويسرا بلد رائد في مجال خدمات السكك الحديدية لا يزال نظام السكك الحديدية في سويسرا هو الأفضل على المستوى الأوروبي، وفقا لمؤشّر أداء شركات السكك الحديدية في البلدان الاوروبية لعام 2017. ... انظر لغة أخرى 1 الإنجليزية (en) Swiss remain rail champions of Europe

swissinfo.ch/ ث.س

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