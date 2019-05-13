تراجعت سويسرا أربعة مراكز في تصنيف الدول كوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر وإن كانت حصلت على تصنيف أفضل قليلاً مقارنة بالعام الماضي.
فقد احتلت سويسرا المرتبة الثالثة عشر وفق مؤشر آي تي كيرنر الخاص بثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2019.رابط خارجي
وفقًا للتقرير، فإن سويسرا قد تتأثر بشكل كبير بحالات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الخارج، حيث تتمتع بواحدة من أكثر الاقتصادات عولمة في أوروبا. المخاطر الرئيسية تشمل ضعف الاقتصاد العالمي وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحذر التقرير من أن هذه التوقعات بشأن الاقتصاد السويسري قد تسوء أكثر، إذا استمرت علاقتها بالاتحاد الأوروبي في التدهور.
وحسب التقرير: فإن " هذه المشكلة قد تؤثر على ثقة المستثمرين في السوق السويسرية وتساهم في الهبوط النسبي في تصنيف المؤشر".
يذكر أن مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2019 هو دراسة استقصائية حول البلدان التي من المحتمل أن تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة.
في عام 2017، تركز 55 ٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في سويسرا في قطاع التمويل والمصارف.
ومع ذلك ، حذر التقرير من أن احتدام حالة التنافس في بلدان أخرى قد تقلل من جاذبية الاستثمار في سويسرا. وكانت سويسرا واحدة من أكثر الدول تضرراً من الإصلاحات الضريبية الأمريكية في عام 2017 وبلغ حجم الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة 141 مليار دولار في عام 2018.
من الناحية الإيجابية، كانت هناك طفرة في عمليات دمج الشركات والاستحواذ. على سبيل المثال، استحوذت شركة ورلد لاين (Worldline) الفرنسية على شركة سيكس بيمينت سرفيسز (SIX Payment Services) السويسرية مقابل حوالي 3.2 مليار دولار. كما أبلى قطاع الكيماويات والبلاستيك بلاءً حسناً مع استحواذ شركة سابك السعودية على حصة الربع في شركة كلاريانت مقابل 2.5 مليار دولار.
swissinfo.ch/م.ا.