هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مايو, 2019 03:00 م

جاءت الولايات المتحدة في المركز الأول للسنة السابعة على التوالي ولكن بهامش أقل. (Keystone / Martin Ruetschi)

تراجعت سويسرا أربعة مراكز في تصنيف الدول كوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر وإن كانت حصلت على تصنيف أفضل قليلاً مقارنة بالعام الماضي.

فقد احتلت سويسرا المرتبة الثالثة عشر وفق مؤشر آي تي كيرنر الخاص بثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2019.رابط خارجي

وفقًا للتقرير، فإن سويسرا قد تتأثر بشكل كبير بحالات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الخارج، حيث تتمتع بواحدة من أكثر الاقتصادات عولمة في أوروبا. المخاطر الرئيسية تشمل ضعف الاقتصاد العالمي وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحذر التقرير من أن هذه التوقعات بشأن الاقتصاد السويسري قد تسوء أكثر، إذا استمرت علاقتها بالاتحاد الأوروبي في التدهور.



وحسب التقرير: فإن " هذه المشكلة قد تؤثر على ثقة المستثمرين في السوق السويسرية وتساهم في الهبوط النسبي في تصنيف المؤشر".



يذكر أن مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2019 هو دراسة استقصائية حول البلدان التي من المحتمل أن تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة.

fdi رسم بياني

في عام 2017، تركز 55 ٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في سويسرا في قطاع التمويل والمصارف.

ومع ذلك ، حذر التقرير من أن احتدام حالة التنافس في بلدان أخرى قد تقلل من جاذبية الاستثمار في سويسرا. وكانت سويسرا واحدة من أكثر الدول تضرراً من الإصلاحات الضريبية الأمريكية في عام 2017 وبلغ حجم الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة 141 مليار دولار في عام 2018.

من الناحية الإيجابية، كانت هناك طفرة في عمليات دمج الشركات والاستحواذ. على سبيل المثال، استحوذت شركة ورلد لاين (Worldline) الفرنسية على شركة سيكس بيمينت سرفيسز (SIX Payment Services) السويسرية مقابل حوالي 3.2 مليار دولار. كما أبلى قطاع الكيماويات والبلاستيك بلاءً حسناً مع استحواذ شركة سابك السعودية على حصة الربع في شركة كلاريانت مقابل 2.5 مليار دولار.



swissinfo.ch/م.ا.

Neuer Inhalt Horizontal Line

تابعُونا على إنستغرام تابعُونا على إنستغرام

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

× إغلاق حقوق النشر جميع الحقوق محفوظة . فكل محتوى موقع swissinfo.ch محفوظ الحقوق، وغير مُصرح به إلا للاستخدام الخاص فقط . ويتطلب أي استخدام آخر لمحتوى الموقع غير الاستخدام المذكور أعلاه، لا سيما التوزيع، والتعديل، والنقل، والتخزين، والنسخ موافقة كتابية مسبقة من موقع swissinfo.ch. إذا كنت ترغب في استخدام محتوى الموقع بأي شكل من هذه الأشكال، برجاء التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني: contact@swissinfo.ch وبخصوص الاستخدام لأغراض خاصة، لا يُسمح إلا باستخدام الروابط التشعبية المؤدية إلى محتوى معين، ووضعها على الموقع الإلكتروني الخاص بك أو الموقع الإلكتروني لأي أطراف خارجية. ولا يجوز تضمين محتوى موقع swissinfo.ch إلا في بيئة خالية من الإعلانات دون أي تعديلات. وتُمنح رخصة أساسية غير حصرية لا يمكن نقلها وتسري سريانًا خاصًا على كل البرامج والحافظات والبيانات ومحتوياتها المتاحة للتنزيل من على موقع swissinfo.ch. وتُمنح هذه الرخصة بشرط التحميل لمرة واحدة وحفظ البيانات المذكورة على أجهزة خاصة. وتظل باقي الحقوق الأخرى ملكية خاصة لموقع swissinfo.ch. ويُمنع منعًا باتًا بيع أو المتاجرة باستعمال هذه البيانات على وجه الخصوص. إعادة استخدام هذه المادة سويسرا تحتل المرتبة الثالثة عشر في جذب الاستثمار الأجنبي 13 مايو 2019 - آخر تحديث - 15:00 تراجعت سويسرا أربعة مراكز في تصنيف الدول كوجهات للاستثمار الأجنبي المباشر وإن كانت حصلت على تصنيف أفضل قليلاً مقارنة بالعام الماضي. فقد احتلت سويسرا المرتبة الثالثة عشر وفق مؤشر آي تي كيرنر الخاص بثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2019. وفقًا للتقرير، فإن سويسرا قد تتأثر بشكل كبير بحالات عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في الخارج، حيث تتمتع بواحدة من أكثر الاقتصادات عولمة في أوروبا. المخاطر الرئيسية تشمل ضعف الاقتصاد العالمي وتأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وحذر التقرير من أن هذه التوقعات بشأن الاقتصاد السويسري قد تسوء أكثر، إذا استمرت علاقتها بالاتحاد الأوروبي في التدهور. وحسب التقرير: فإن " هذه المشكلة قد تؤثر على ثقة المستثمرين في السوق السويسرية وتساهم في الهبوط النسبي في تصنيف المؤشر". يذكر أن مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2019 هو دراسة استقصائية حول البلدان التي من المحتمل أن تجذب الاستثمار الأجنبي المباشر في السنوات الثلاث المقبلة. في عام 2017، تركز 55 ٪ من الاستثمار الأجنبي المباشر في سويسرا في قطاع التمويل والمصارف. ومع ذلك ، حذر التقرير من أن احتدام حالة التنافس في بلدان أخرى قد تقلل من جاذبية الاستثمار في سويسرا. وكانت سويسرا واحدة من أكثر الدول تضرراً من الإصلاحات الضريبية الأمريكية في عام 2017 وبلغ حجم الانخفاض في الاستثمارات الأجنبية المباشرة 141 مليار دولار في عام 2018. من الناحية الإيجابية، كانت هناك طفرة في عمليات دمج الشركات والاستحواذ. على سبيل المثال، استحوذت شركة ورلد لاين (Worldline) الفرنسية على شركة سيكس بيمينت سرفيسز (SIX Payment Services) السويسرية مقابل حوالي 3.2 مليار دولار. كما أبلى قطاع الكيماويات والبلاستيك بلاءً حسناً مع استحواذ شركة سابك السعودية على حصة الربع في شركة كلاريانت مقابل 2.5 مليار دولار.